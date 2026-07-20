"สรณ" เปิดใจหลังถูกฟันคุณสมบัติ ยันพ้น พนง.รัฐตั้งแต่ปี 65 ดูแลผู้ป่วยตามจริยธรรมระหว่างรอโปรดเกล้าฯ ลั่นเดินหน้าพิสูจน์ตามกฎหมาย

“หมอสรณ” เปิดใจครั้งแรกหลังถูกกก.สรรหามีมติปมคุณสมบัติ ยันลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐตั้งแต่ 8 ม.ค. 2565 ชี้การดูแลผู้ป่วยช่วงรอโปรดเกล้าฯ เป็นเพียงการส่งต่อเคสตามจริยธรรมแพทย์ ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
วันนี้( 20 ก.ค. 2569 ) น.พ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. มีมติในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น ตนขอยืนยันว่าได้ลาออกจากสถานะพนักงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2565 แล้ว ซึ่งมีผลทำให้ตนเองไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำใดๆ
ส่วนที่มีการกล่าวหาว่าตนได้ทำหน้าที่แพทย์ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนั้น ก็เป็นการส่งต่อคนไข้ ดำเนินการไปตามจรรยาบรรณของแพทย์ที่พึงมีต่อคนไข้ เพื่อให้ความมั่นใจต่อคนไข้ โดยไม่ได้มีเจตนาในการประกอบวิชาชีพแต่เป็นความต่อเนื่องในการส่งมอบงานเท่านั้น และ ไม่ได้อยู่ในสถานะลูกจ้างแต่อย่างใด
น.พ.สรณกล่าวว่าการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าว มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของโรงพยาบาล ตนทำทุกอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพและตามจริยธรรมแพทย์ ผมไม่ได้เป็นพนักงาน เมื่อได้ดูแลผู้ป่วยตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิม และดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยให้แก่แพทย์ท่านอื่นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
“ข้อเท็จจริงคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผมยังมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ทั้งการสวนหัวใจ การทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ และการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ท่านอื่นดูแลต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษา การปฏิบัติดังกล่าวเป็นตามมาตรฐานและจริยธรรมของแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้ว ผมจึงยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ”
สำหรับประเด็นข้อกฎหมาย น.พ. สรณเห็นว่า ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว และไม่เห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
“ยืนยันว่าตลอดชีวิตการทำงาน ผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ตาจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์มาโดยตลอด”
น.พ. สรณ ยืนยันว่า ประเด็นดังกล่าวจะดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป และการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และมิได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแต่อย่างใดภายหลังจากที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565