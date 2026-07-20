นายกฯ จีนต้อนรับ "อนุทิน" เป็นทางการ ก่อนร่วมโต๊ะหารือเต็มคณะ สานต่อความร่วมมือทุกมิติ

“หลี่ เฉียง” ต้อนรับนายกฯ อนุทิน อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ก่อนร่วมโต๊ะหารือเต็มคณะ สานต่อความร่วมมือไทย-จีนทุกมิติ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569) เวลา 10.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ ห้อง North Hall ชั้น 1 มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นบันไดผ่านแถวทหารเกียรติยศเพื่อไปยังบริเวณพิธี โดยมีนายหลี่ เฉียง (H.E. Mr. Li Qiang) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รอให้การต้อนรับด้วยตนเองและทักทายอย่างอบอุ่น สะท้อนถึงมิตรภาพ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีน
จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนขึ้นแท่นรับความเคารพเพื่อร่วมพิธีบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศ และร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ซึ่งเป็นไปอย่างสมเกียรติและสง่างาม ตอกย้ำถึงความสำคัญและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาค
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้าร่วมการหารือเต็มคณะ เพื่อผลักดันความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างไทยกับจีน และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา โดยมีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ
ภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน
นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
ในช่วงท้ายของงาน นายกรัฐมนตรีอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลง “เถียนมี่มี่” บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน สะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีน ซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศ