3 กระทรวงโร่แจง ปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการฯ เปิดอำเภอรับเรื่อง ชงขยายเวลาถึง 20 ก.ย. คลังเผยคนติดเกณฑ์ถือครองรถถึง 40% เสนอปลดล็อก

“มท-คค.-คลัง” โร่แจง ปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการฯ “มท.2 ”เปิดอำเภอเป็นวันสต็อปเซอร์วิส ให้ปชช.อุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ จ่อชง ครม.ขยายเวลาทบทวนถึง 20 ก.ย.นี้ ด้าน “โฆษกฯ คลัง” รับคนติดเกณฑ์ถือครองรถยนต์ถึง 40% เตรียมเสนอ กก.ประชารัฐ ปลดล็อกปมถือครองรถ-นศ. เผย คนอกหัก 6 ล้านราย โยกใช้ไทยช่วยไทยพลัส เสนอ ครม.21 ก.ค.นี้
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย แถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์ กรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ว่า ตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรฯ ทางกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำข้อมูลของกรมการปกครอง ลงไปสำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลของประชาชนว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์ ทางกระทรวงมหาดไทย จะเปิดระบบวันสต็อปเซอร์วิส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางลำบาก ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ รวมถึงใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปสำรวจถึงบ้านประชาชนที่ไม่สามารถมายื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง โดยข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทย สำรวจจะส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจสอบเรื่องการถือครองรถ และกระทรวงการคลัง เพื่อคัดกรองอีกรอบ นอกจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐาน
ด้านนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การกำหนดเกณฑ์ในการลงทะเบียน เพื่อจะดูคนที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมในภาวะที่เดือดร้อน ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนการกำหนดเกณฑ์กรณีถือครองรถยนต์ ยอมรับว่าวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง
ส่วนการปรับเกณฑ์ต่างๆจากการสำรวจข้อมูลและดูความเดือดร้อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก และได้หารือแล้ว ต้องกันยอมรับว่ากระทรวงคมนาคม มีข้อจำกัดที่อาจไม่ทราบเรื่องของการโอนลอย เนื่องจากชื่อทางทะเบียนยังคงอยู่และไม่มีการมาถอนสภาพ ทำให้คมนาคมมีข้อจำกัดไม่สามารถทราบได้แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่มีการร้องเข้ามา กระทรวงการคลัง จะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขในหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน เช่นเมื่อมีการหลักฐานการโอนลอย จะมีการติดตามในเรื่องนี้ซึ่งในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีได้จัดการฐานข้อมูล
ส่วนเรื่องของเกณฑ์นักเรียนนักศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับข้อร้องเรียนไป พิจารณาและปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเช่นกัน ทั้งนี้กรณีร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนขอทบทวน 2.9ล้านราย ปัญหากว่าร้อยละ 40 เป็นกรณีการถือครองรถยนต์ ซึ่งเรารับเรื่องแล้วจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพิจารณา เมื่อกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดโดยดูข้อมูลจากที่ร้องเรียนแล้ว จะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยกระบวนการเหล่านี้จะเร่งให้ทันได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนเชิงรุก จึงมีคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์และไม่เคยลงทะเบียน 2.3ล้านราย และต้องขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ลงไปสำรวจในพื้นที่ โดยขอให้ไปช่วยยืนยันตัวตน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกว่า8 แสนราย ที่กระทรวงมหาดไทยจะลงไปช่วย ทั้งนี้ การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้ข้อมูลผู้เดือดร้อนที่สุดและสามารถระบุความเดือดร้อนได้หลายระดับ จึงนำมากำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลในแต่ละกลุ่มต่อไปไม่ใช่จบแค่เพียงการใช้บัตรสวัสดิการฯ แต่จะเร่งปรับปรุงในมาตรการอื่นๆเพื่อช่วยเหลือทุกคน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์6ล้านราย ในครั้งนี้ สามารถลงมาลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย 60/40 โดยคลังจะเสนอที่ประชุมคณะมนตรี ในวันที่ 21 ก.ค.นี้