รัฐบาลจัดใหญ่งาน “THAILAND²” 21 ก.ค. นี้ ยกระดับทักษะอนาคต ดันเศรษฐกิจโตยกกำลังสอง

5 กระทรวงผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ จัดงาน THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทักษะคนไทยสู่อนาคต พลิกโฉมการศึกษาและนวัตกรรมสู่โลกใหม่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน 21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนเข้าร่วมฟรี
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งาน “THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์” ถือเป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ 5 กระทรวงหลัก ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทย ทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และพลิกโฉมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เวลา 13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเป็นประธานเปิดงานนี้
สำหรับแนวคิด “ยกกำลังสอง” หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี้ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มโอกาสเรียนรู้ ด้วยการกระจายทุนและการศึกษาให้เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผลิตแรงงานทักษะสูงให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ดิจิทัล, AI, พลังงานใหม่ รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายในงาน THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์ นี้ จะมีการนำเสนอผลงานครบรอบ 90 วัน และนโยบายด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม จาก 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานและผู้ร่วมงาน เพื่อรวมพลังยกระดับศักยภาพคนไทยร่วมกัน ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี หรือติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของกระทรวง อว.