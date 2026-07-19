สมัชชาเกษตรกร 9 จว.แห่รับ "อ.เชน" ลุยยโสฯขอบคุณแก้ปัญหาคนอีสาน เจ้าตัวขออภัยให้ไปรอทำเนียบ

สมัชชาเกษตรกร 9 จังหวัด แห่รับ ‘อ.เชน’ ลงพื้นที่ยโสธรลุยแก้จน ขอบคุณช่วยแก้ปัญหาให้คนอีสาน ด้าน ’ยศชนัน’ ขออภัยชาวบ้านที่ให้ไปรอที่ทำเนียบฯ วันนี้เดินทางมาถึงที่แล้ว
วันนี้ (19 ก.ค.) ที่กลุ่มโคขุนหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเกือบ 1,000 คน จาก 9 จังหวัดในภาคอีสาน อาทิ อุดรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และอุบลราชธานี รวมตัวให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยาก
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคัก ทันทีที่รองนายกฯ เดินทางมาถึง ชาวบ้านต่างปรี่เข้ามากอดและนำผ้าขาวม้ามาผูกรัดจนแน่นสูงกว่าเอว พร้อมขอจับมือและกล่าวขอบคุณที่เล็งเห็นความเดือดร้อนและลงมาแก้ปัญหาถึงที่ ทั้งยังมีชาวบ้านบางรายอวยพรขอให้สมัยหน้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี ทำเอา ศ.ดร.ยศชนัน มีอาการเขิน โดยช่วงหนึ่งได้เข้าไปนั่งล้อมวงพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวพูดคุยกับชาวบ้านว่า "ต้องขออภัยทุกท่านที่ต้องไปรอพบที่ทำเนียบรัฐบาลถึง 2 ครั้ง ซึ่งเราได้มีการประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาไปบ้างแล้ว วันนี้ผมตั้งใจมารับฟังปัญหาของพี่น้องถึงที่ และต้องขอบคุณหลายท่านที่เดินทางมาไกลเพื่อมาให้กำลังใจ
ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาทำงานบริหาร เราเดินหน้ารับฟังปัญหาเพื่อทำ 'โครงการแก้จนทั้งระบบ' ครอบคลุม 5 ด้าน ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจน โดยผมลงพื้นที่มาแล้วหลายจังหวัด ตั้งแต่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา นครพนม ร้อยเอ็ด และวันนี้ที่ยโสธร ซึ่งเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่พี่น้องควรได้รับ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับสมัชชาฯ เราจะมีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว แต่พาทีมงานมาครบทุกคนเพื่อมาช่วยดูแลพี่น้อง" ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวพร้อมแนะนำทีมงานและขอบคุณตัวแทนสมัชชาฯ ที่ร่วมลงพื้นที่
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยได้เข้าพบทีมงานของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือกรณีความเดือดร้อนจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและหน่วยงานรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน พื้นที่ทับซ้อนอุทยาน รวมถึงพื้นที่หวงห้ามตามพระราชบัญญัติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว