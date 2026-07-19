“ศุภมาส”มอบ“ประเดิมชัย”จัดทัพติวเข้ม “ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ 2569" ย้ำชัด สคบ. ยุคใหม่ทำงานเชิงรุก มั่นใจจบปัญหาบ้านทรุด-ถูกเอาเปรียบ ก่อนสายเกินแก้

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเปิดงาน “ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ 2569” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
นายประเดิมชัย กล่าวว่า นางสาวศุภมาสให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุก มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐ โดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหาย ควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน
“สคบ. ในวันนี้ไม่ใช่หน่วยงานที่รอให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วจึงเข้าไปแก้ไข แต่เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุก ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจว่า เมื่อเกิดปัญหา หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาดูแลอย่างรวดเร็ว และทุกขั้นตอนของการดำเนินงานจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชน เพราะความเชื่อมั่นเกิดจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้” นายประเดิมชัย กล่าว
นายประเดิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้ว สคบ. ยังต้องการเห็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง โดยวางแผนและออกแบบบ้านให้คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาว ไม่ใช่เพียงปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมาย เพื่อป้องกันข้อพิพาทและลดปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต
“หลายข้อร้องเรียนที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เป็นเรื่องที่กฎหมายยังไม่ได้กำหนดไว้ เช่น พื้นที่จอดรถของบ้านที่ไม่ได้ลงเสาเข็ม แม้จะไม่มีกฎหมายบังคับ แต่เมื่อเจ้าของบ้านมีการต่อเติมหรือใช้งานเพิ่มเติมในภายหลัง อาจเกิดปัญหาพื้นทรุดหรือโครงสร้างเสียหาย จนนำไปสู่ข้อพิพาทได้ หากผู้ประกอบการวางแผนและยกระดับมาตรฐานตั้งแต่ต้น ก็จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว” นายประเดิมชัยกล่าว
สำหรับการจัดงาน “ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ 2569” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย การตรวจสอบข้อมูลโครงการ สิทธิของผู้บริโภค ข้อควรระวังในการทำสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้าน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับความเป็นธรรม
นายประเดิมชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า สคบ. พร้อมทำงานเคียงข้างประชาชนและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค หากพบการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ ขอให้ติดต่อ สคบ. ได้ทันทีผ่านทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แอปพลิเคชัน OCPB Connect และสายด่วน 1166 โดย สคบ. พร้อมรับฟัง เร่งดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของ สคบ. ยุคใหม่