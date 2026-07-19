ฝ่ายค้านเปิดเวทีรับฟังปัญหาปลาหมอคางดำ ย้ำทางออกต้องอาศัยงบ-มาตรการรัฐ-อุดช่องโหว่กม.

‘ฝ่ายค้าน’ เปิดเวทีรับฟังปัญหาปลาหมอคางดำ ‘เท้ง’ ย้ำทางออกต้องอาศัยงบประมาณ-มาตรการรัฐ-ปรับปรุงกม.อุดช่องโหว่กฎหมาย ขณะที่ ‘ณัฐชา’ จี้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
เมื่อวันที่ (19 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเวทีเสวนาในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 หัวข้อเสวนา “ผนึกกำลังแก้ปมปลาหมอคางดำจากเสียงชาวบ้าน สู่มาตรการแก้ปัญหา”
โดยมีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน นายศิริโรจน์ ธนิกกุล สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) นายวินิจ ตันสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายวิฑูรย์
เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี (biothai) เข้าร่วมเสวนาด้วย
โดยผู้นำฝ่ายค้านฯ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทางออกของการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำคือเรื่องความเป็นธรรมในสังคมซึ่งไม่ควรปล่อยให้มีการจัดการเรื่องนี้ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หัวใจสำคัญที่จัดเสวนาในวันนี้คือเรื่องงบประมาณของรัฐ มาตรการการจัดการและการปรับปรุงกฎหมายที่ยังคงเป็นช่องว่างในปัจจุบัน
ด้านนายณัฐชา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ในปัจจุบัน ขณะนี้เกษตรกรต้องการความชัดเจนว่า ทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากกลไกทางภาครัฐ โดยในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงอาจจะมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือในการกำจัดปลาหมอคางดำ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้สามารถจับปลาได้ในปริมาณสูง
ขณะที่นายณัฐพงษ์ สส.สมุทรสาคร กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสาครว่า ขณะนี้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดมากในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางจังหวัดได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรบริหารจัดการอย่างจริงจังเพื่อให้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้ เนื่องจากปลาหมอคางดำไปกัดกินสัตว์น้ำและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศ ทั้งนี้ ตนมองว่าปลาหมอคางดำจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งตนเกรงว่าการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นอีก หากยังไม่มีระบบในการกำกับดูแลที่ดีพอ จึงควรจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการปัญหาและมีข้อมูลที่ชัดเจน
นายวิฑูรย์ กล่าวว่า จุดยืนที่สำคัญคือตนต้องการให้ทั้งทางภาครัฐและเอกชนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซึ่งตนมองว่าการที่จะนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นทิศทางที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ซึ่งการกำจัดสัตว์ต่างถิ่นตามหลักต่างประเทศคือการมุ่งกำจัดให้น้อยลงกว่าที่เป็นไปได้ แม้จะมีการระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้ระบาดอยู่ใน 21 จังหวัดเท่านั้น ยังไม่ขยายไปสู่ฝั่งอันดามัน หากไม่ดำเนินการใดๆ จะขยายไปครึ่งประเทศ ดังนั้น การจัดการคือการทำให้การแพร่ระบาดเป็นศูนย์