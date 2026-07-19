"ภิญญาพัชญ์” เตือนอาชญากรรมทุนเทาวิกฤตแล้วไม่ล้างบางยึดรัฐแน่ หลังโพลหวั่นใจพุ่งห่วง “เด็กจีนทิพย์” สุด

“สว.ภิญญาพัชญ์” เตือนอาชญากรรมทุนเทาวิกฤตแล้ว หลัง “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ ปชช. หวั่นใจพุ่ง 94% ยัน “เด็กจีนทิพย์” จากพ่อกำมะลอชาวไทยยังน่าห่วงสุด แนะ “รัฐบาล”จัดการเจ้าหน้าที่ทุจริต ออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ลั่นถ้าไม่ล้างบาง จะกลายเป็น State Capture การยึดรัฐโดยทุนเทาสำเร็จแน่นอน
วันนี้ (19 ก.ค. 2569) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีที่นิด้าโพลออกมาเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติ ผิดกฎหมาย ซึ่งสะท้อนความกังวลของประชาชนต่อปัญหาทุนเทาและการฟอกเงิน โดยระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสังคมกำลังหวาดระแวงกับภัยเงียบที่คืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทา การที่ประชาชนสูงถึง 94.05 % มองว่าเป็นอันตรายขั้นวิกฤต ควบคู่ไปกับความกังวลในเรื่องการใช้ตัวแทนหรือนอมินีชาวไทยในการถือครองที่ดินและเปิดธุรกิจเพื่อผูกขาดทางเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขปัญหา
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เป็นความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่สุดในขณะนี้คือ ขบวนการพ่อเด็กจีนทิพย์ หรือการจ้างคนไทยให้จดทะเบียนรับเป็นพ่อเด็กต่างชาติเพื่อสวมสัญชาติไทย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงอย่างมหาศาล การสวมสัญชาติในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่ออยู่อาศัย แต่เป็นยุทธศาสตร์การวางรากฐานระยะยาวของกลุ่มทุนสีเทา เพื่อใช้สัญชาติไทยเป็นเครื่องมือในการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ ถือครองที่ดิน และทำธุรกิจนอมินีได้อย่างถูกกฎหมาย ถ้าปล่อยให้ขบวนการนี้เติบโตต่อไปโดยไม่มีการกวาดล้าง ประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะ State Capture หรือการยึดกุมกลไกรัฐ ที่กลุ่มทุนต่างชาติสามารถใช้เม็ดเงินและอิทธิพลเข้ามาแทรกแซง กัดเซาะ และควบคุมระบบเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงกฎหมายของประเทศ จนส่งผลกระทบต่ออธิปไตยและทำให้คนไทยเสียเปรียบในบ้านของตัวเองอย่างถาวร
จากการติดตามและรวบรวมข้อมูล ตนพบว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น เพราะเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดยังพบขบวนการสวมสัญชาติและธุรกิจนอมินีอีกล็อตใหญ่ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทั้งในพื้นที่กทม.และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเรียบเรียงข้อมูล ตนมองว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มคอยให้ท้ายและทุจริตประพฤติมิชอบ ปล่อยปละละเลย หรือใช้อำนาจหน้าที่ออกเอกสารทางราชการและอนุมัติสถานะให้กลุ่มทุนเหล่านี้โดยมิชอบ จึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ เพราะตราบใดที่ยังไม่สามารถล้างบางการทุจริตในระบบราชการซึ่งเป็นต้นตอหลักได้ การปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง