"อนุทิน" นำครม.ที่แห่บินสมทบลุยภารกิจปักกิ่ง ดูงานเทคโนโลยีหัวเว่ย-CP Center ก่อนพบนายกฯจีนพรุ่งนี้

นายกฯ เตรียมลุยภารกิจที่ กรุงปักกิ่ง ครม. หลายคนบินตามสมทบทีมไทยแลนด์ ทั้ง ‘ศุภจี-ยชนันท์-ประเสริฐ -สุริยะ-พัฒนา’ ร่วมดูงานด้านเทคโนโลยีหัวเว่ย-CP Center ก่อนพบนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียง พรุ่งนี้(20 ก.ค.69)
วันนี้ (19ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทีมไทยแลนด์ ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 คณะของนายกรัฐมนตรีได้เริ่มปฏิบัติภารกิจ ณ นครเฉิงตู
โดยเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าและเพาะพันธุ์ ซึ่งได้เข้าชมแพนด้ายักษ์ ณ อาคารจัดแสดง Starry Giant Panda Pavilion และเยี่ยมชมศูนย์อนุบาลลูกแพนด้า
จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังศาลเจ้าสามก๊ก ก่อนจะเข้าสู่จุดหมายถัดไปที่วัดต้าฉือ (Daci Temple) เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมความสวยงามของวัดเก่าแก่ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นครเฉิงตู คณะของนายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง
สำหรับการปฏิบัติภารกิจที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้ มีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาเข้าร่วมคณะสมทบเพิ่มเติมอีกหลายท่าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่จะมีการหารือกับ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมาร่วมผนึกกำลังกับคณะเดิมที่ร่วมเดินทางมาตั้งแต่วันแรก เช่น นายเอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในส่วนของภารกิจช่วงบ่ายและเย็น ณ กรุงปักกิ่ง นายกรัฐมนตรีจะนำคณะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก โดยเริ่มจากการเดินทางไปเยี่ยมชม Huawei Beijing Executive Briefing Center (EBC) จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสำนักงาน CP Center เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปที่ CP Wisdom Museum ก่อนที่คณะของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม China World เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอย่างเป็นทางการประจำวัน