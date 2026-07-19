นายกฯตะลอนเฉิงตูชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือ จ่อพบเอกชนใหญ่ 2 รายที่ปักกิ่ง

"อนุทิน" เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือ ณ นครเฉิงตู ย้ำความผูกพันทางวัฒนธรรมไทย-จีน ยาวนาน เตรียมพบเอกชนใหญ่ 2 รายที่ปักกิ่ง เย็นนี้
วันนี้ (อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ วิจัย และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์ รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีน ภายใต้การออกแบบพื้นที่ให้มีระบบนิเวศใกล้เคียงธรรมชาติ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์ ณ Starry Giant Panda Pavilion และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้า พร้อมรับฟังบรรยายภารกิจ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยา สุขภาพสัตว์ การขยายพันธุ์ และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด
นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ฯ ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ โดยถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน
เวลา 10.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางถึงศาลเจ้าสามก๊ก (Wuhou Shrine) ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊ก” ถือเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ต่อมา เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมวัดต้าฉือ (Daci Temple) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนา การศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด และ “พระพุทธชินราชจำลอง” ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัด โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่วัดต้าฉือ ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าว นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การมาชมสถานที่สำคัญเหล่านี้ สะท้อนถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกมิติ ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นต่อไป
ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง โดยมีกำหนดการสำคัญคือ การหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของจีน คือ บริษัท Huawei เพื่อแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ AI และการเยี่ยมชม CP Center พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงถึงการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดจีน เพื่อ ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจไทยที่สนใจจะไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน รวมถึงในพรุ่งนี้ (จันทร์ 20 ก.ค.) จะมีการหารือแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรี หลี่เฉียง ด้วย