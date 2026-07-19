รัฐบาลลุยกวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมาย ภูเก็ต 533 ร้านไม่ต่อใบอนุญาต 12 ร้านถูกพักใบอนุญาต

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จ. ภูเก็ต พบ 533 ร้านไม่ต่อใบอนุญาต และ 12 ร้านถูกพักใบอนุญาต
วันนี้ (19ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภค
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข เดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์ และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่า มีร้านกัญชาที่ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจำนวน 533 แห่ง และร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 12 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง หากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิด
“รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง พร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดระเบียบสังคม และเพื่อสร้างความปลอดภัย ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ