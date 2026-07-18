นายกฯ คุยตรง Xiaomi-ChangAn-Innolight-Eoptolink บริษัทชั้นนำจีน ดันไทยฐานผลิต EV–AI

นายกฯ พบตัวแทน 4 บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนแบบ one-on-one ณ นครเฉิงตู เดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เทคโนโลยี EV แพลตฟอร์มดิจิทัล
วันนี้ (เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569) เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตู ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ Tianfu International Convention นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัท (one-on-one) ได้แก่ บริษัท Xiaomi Corporation บริษัท ChangAn Automobile บริษัท Innolight Technology และ บริษัท Eoptolink Technology สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
-เอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่อง เห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การพบปะกับเอกชนชั้นนำของจีนวันนี้ ทำให้ทราบว่าเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากเพราะเห็นว่า ไทยมีข้อได้เปรียบ ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศ (eco system) ที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า บุคลากรที่มีทักษะ การอำนวยความสะดวกภาครัฐให้กับนักลงทุนภายใต้โครงการ Thailand FastPass และสิทธิประโยชน์ของ BOI หลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว จึงมีแผนที่จะขยายการลงทุน รวมไปถึง บริษัทที่จะขยายการลงทุนนอกประเทศจีน ก็สนใจและมองมาที่ประเทศไทย เพื่อการลงทุนด้วย
-มาเพื่อสร้างความมั่นใจ
“การพบปะนักลงทุนจีนในครั้งนี้ไม่ได้มารับฟังแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตที่เอื้ออำนวยและไทยจะช่วยให้เอกชนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของหารลงทุนของเขาได้ ” นายกรัฐมนตรีย้ำ
-ต่อยอดมากกว่าเงินลงทุน มุ่งวิจัยและพัฒนาคน
นายกรัฐมนตรีถึงการพูดคุยใยวันนี้ ว่า นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนแล้ว รัฐบาลยังได้รับทราบข้อเสนอแนะที่จะร่วมมือกันต่อไปโดยเฉพาะ R & D ทุกบริษัทเห็นพ้องว่าการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่การตั้งโรงงานและใช้ทรัพยากรในประเทศ แต่ให้ความสำคัญในการลงทุน เพื่อ การวิจัยและพัฒนา (R& D) รวมทั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างทรัพยากรบุคคลด้วย ตอกย้ำไทยมีความพร้อมในอุตสาหกรรมใหม่ และ AI สอดรับกับที่ IMF เสนอรายงานว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม AI 4 อันดับแรกของโลก รวมทั้งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลก
รายละเอียดการหารือกับแต่ละบริษัท
1. บริษัท Xiaomi Corporation โดย Mr. LAM Alain Vice President and CFO, Xiaomi Corporation ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์อัจฉริยะ IoT, AIoTและ Smart Devices อาทิ สมาร์ตโฟน Xiaomi, Redmi, Tablet, Laptop, อุปกรณ์ Smart Home และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ EV ของ Xiaomi ดำเนินการด้านการผลิต วิจัยและพัฒนา และจำหน่ายในจีนเป็นหลัก โดยมีแผนขยายตลาดต่างประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ด้านการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมองว่าการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายกิจกรรม รวมทั้งการส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปด้วย
2. บริษัท ChangAn Automobile โดย Mr. ZHU Huarong, Party Secretary and Chairman of Chongqing ChanganAutomobile Group Co., Ltd., ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน และเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์สันดาปและรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญ มีฐานการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงเครือข่ายจำหน่ายในกว่า 129 ประเทศทั่วโลก แจ้งว่า เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกในต่างประเทศที่จังหวัดระยอง เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาสำหรับตลาดอาเซียนและตลาดโลก
รวมทั้ จัดตั้งสำนักงานธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) และศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจมูลค่าสูง
3. บริษัท Innolight Technology นำโดย Mr. Liu Sheng ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดำเนินธุรกิจหลักด้านโมดูลรับส่งสัญญาณแสง (Optical Transceivers) อันดับต้น ๆ ของโลก เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สำคัญ เน้นการพัฒนาและผลิตการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) มุ่งเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวในการผลิตหลัก รายงานว่า มีการจ้างงานบุคลากรและนักวิจัยไทย มีแผนขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ
4.บริษัท Eoptolink Technology นำโดย Mr. Gao Guangrongประธานกรรมการบริหาร โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ Optical Transceivers ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการด้าน AI Computing และ Cloud Data Center และเป็นหนึ่งในผู้ผลิต Optical Transceiver รายสำคัญของจีน รวมถึงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก อาทิ Google, Microsoft และ Amazon ปัจจุบันใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวของบริษัทนอกประเทศจีน มีการจ้างงานกว่า 8,000 อัตราในจังหวัดชลบุรีและระยอง ได้ยืนยันกับรัฐบาลไทยขยายกำลังการผลิตและแผนการลงทุนเพิ่มเติมในไทย เพื่อเสริมสร้างให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในไทย