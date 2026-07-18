คืบหน้า “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” นายกฯ สั่ง "มท." เจ้าภาพ บูรณาการปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บ-แหล่งรายได้ใหม่ท้องถิ่น

คืบหน้า “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” หลังเปิดรับฟังความเห็น ยกร่างกฏหมายฯ สนองนโยบายรัฐ เพิ่มรายได้เข้าท้องถิ่น "มท." เจ้าภาพถกหลายกระทรวงฯ จ่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ตามข้อเสนอ กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรร "แวต" และเงินอุดหนุน ให้สอดคล้องกับภารกิจเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาแหล่งรายได้รูปแบบใหม่ ให้ อปท.พึ่งพารายได้ของตนเองได้มากขึ้น
วันนี้ (18 ก.ค.69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการเตรียม ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระบบภาษีเงินได้และบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ....
โดยมีหลักการว่า เป็นการจัดให้มีระบบภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้จากภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายจัดเก็บ "ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน" ของพรรคภูมิใจไทย
ล่าสุด นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. รูปแบบพิเศษ : กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ในการพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะของ กมธ.ชุดดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนสรุปผลการพิจารณาเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป"
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอปท. ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
มีประเด็นสำคัญ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ของอปท. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับภารกิจ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งรายได้รูปแบบใหม่ เพื่อให้ อปท.สามารถพึ่งพารายได้ของตนเองได้มากขึ้น และมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสันติธร ระบุว่า ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ อปท.
เพื่อให้การสรุปผลและข้อเสนอ มีความครบถ้วน เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้มีความมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทําร่าง พ.ร.บ.
สำหรับสาระสำคัญของร่างฉบับนี้ เป็นการกําหนดให้ อปท.มีรายได้จากภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ใน “อัตราร้อยละสิบของภาษีที่จัดเก็บได้” จากผู้เสียภาษีซึ่งมีภูมิลําเนาถิ่นที่อยู่ หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต
จังหวัด
โดยให้กรมสรรพากร ทําหน้าที่จัดเก็บภาษี และให้กระทรวงการคลัง โอนภาษีที่จัดเก็บได้ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสรรภาษีให้แก่ อปท.ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกาศกําหนด (ร่างมาตรา 5)
อปท.อาจจัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายกําหนด โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ (ร่างมาตรา 6)
กําหนดให้การบริจาคเงินแก่ อปท.เป็นวิธีการหนึ่งที่จําเป็นในการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคได้ ตามประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันประกาศกำหนด (ร่างมาตรา 7)
กําหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่ อปท.มีสิทธิได้รับการลดภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร่างมาตรา 4)
กําหนดให้ สถ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริจาคเงินแก่ อปท. (ร่างมาตรา 9)
สุดท้าย กําหนดให้ อปท.อาจจัดหา จัดทําสิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือให้บริการสาธารณะ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตอบแทนผู้บริจาคเงินแก่ อปท.
โดยมีค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงานไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่ได้รับบริจาคในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด (ร่างมาตรา 10)