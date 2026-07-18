‘เท้ง’ ปัด ‘ไอซ์’ ขัดแย้ง ’ภาวุธ‘ ปม TH-AI passport เชื่อทุกคนหวังโครงการโปร่งใสไม่เอื้อกลุ่มทุน ยอมรับ สส.สื่อสารอาจไม่รัดกุม

‘เท้ง’ มอง ‘ไอซ์ รักชนก’ ฉะ ’ภาวุธ‘ ไม่ได้เป็นความขัดแย้ง เชื่อ ทุกคนมุ่งหวังอยากเห็นการใช้จ่ายงบมีความโปร่งใส-ไม่เอื้อกลุ่มทุน ยัน สส.มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แม้บางครั้งการสื่อสารอาจไม่รัดกุม
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ จ.นราธิวาส นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ TH-AI Passport ที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความคล้ายสนับสนุนโครงการ ต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ท้ายที่สุดจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งภายในพรรคหรือไม่ ว่า ตนไม่ได้มองว่าเป็นความขัดแย้งอะไรและขอไม่ขยายความเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นายภาวุธได้โพสต์ข้อความขอโทษไป ซึ่งเชื่อว่านายภาวุธ หรือ สส.พรรคประชาชน ที่ติดตามเรื่องนี้มุ่งหวังอยากจะเห็นการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ มีความโปร่งใสมากที่สุด การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้มีการล็อกสเปกเพื่อตอบแทนกลุ่มทุนที่มีความยึดโยงกับรัฐบาล ส่วนปัญหาการสื่อสารที่ผ่านมา ขอไม่ออกความเห็นเพิ่มเติม
เมื่อถามว่า เกิดเหตุการณ์ที่คนในพรรคไม่สื่อสารกันเองหลายครั้ง แต่มาสื่อสารในโลกออนไลน์ จะกระทบในภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราทำความเข้าใจมาโดยตลอดอยู่แล้ว ขอยืนยันว่าสิ่งที่เป็นตัวตนและหลักการพื้นฐานของพรรคประชาชนคือ ประชาชนทุกคน รวมถึง สส. มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อาจจะเป็นปกติที่บางครั้งมีการสื่อสารที่ไม่รัดกุม แต่สุดท้ายนายภาวุธก็พยามแสดงเจตนาว่าการสื่อสารไม่ได้หลงลืมประเด็นสำคัญคือ ความไม่ชอบธรรม ความถูกต้องของโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง