‘โรม’ เดือดรับไม่ได้ อัยการสั่งไม่ห้องคดียิง "สส.กมลศักดิ์" ลักฐานคน-รถ-ปืนของรัฐทั้งหมด จ่อเรียกผู้ว่านราฯ แจง

‘โรม’ ซัดคดีลอบยิง ‘กมลศักดิ์’ รับไม่ได้อัยการสั่งไม่ฟ้อง ชี้หลักฐานคน-รถ-ปืนของรัฐทั้งหมด จ่อเรียกผู้ว่าฯ นราธิวาส แจงปมลอบยิง สส. พร้อมบี้ปมทหาร-ตำรวจ ดักเก็บข้อมูลประชาชนวันละ 2 ล้านเบอร์
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ จ.นราธิวาส นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการติดตามคดีคนร้ายลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ผู้ต้องหาบางคนอัยการสั่งไม่ฟ้องเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง ทั้งสำนวนคดีและการเร่งรีบในการวินิจฉัย ซึ่งในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เพื่อดูการทำลายปืน 39 กระบอกเพื่อดูว่ามีการทำลายจริงหรือไม่
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังต้องมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายฯด้วย หลังจากที่เชิญมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มา และในวันที่ 11-12 สิงหาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกครั้ง เพื่อพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้ เพราะการลอบยิงนายกมลศักดิ์เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แค่การลอบยิงบุคคล และ กอ.รมน. อ้างว่าไม่ใช่คดีความมั่นคง
“เรายืนยันว่าคดีนี้เป็นคดีความมั่นคง และเป็นความมั่นคงที่สำคัญเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของนายกมลศักดิ์ หรือประชาชนที่เลือกนายกมลศักดิ์เข้ามา แต่ส่งผลต่อการคลี่คลายความขัดแย้งที่มีในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ความเชื่อมั่นในรัฐหายไป คนยิงคือคนของรัฐ รถของรัฐ ปืนของรัฐ และอาจนำไปสู่การทำลายหลักฐานเพราะมีคนของรัฐไปมีส่วนรู้เห็นในเรื่องต่างๆ สิ่งเหล่านี้รับไม่ได้จะตัดตอนจบแค่ 4 คน และไม่รวมไปถึงผู้ที่สั่งการ ฉะนั้น เรื่องนี้ไม่สามารถยอมรับได้จริงๆ ไม่เช่นนั้นสังคมจะมั่นใจเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไร” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องที่ต้องตามต่อคือการเก็บข้อมูล 2 ล้านหมายเลขต่อวัน ในบริเวณพื้นที่ ที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมี 15-16 อำเภอไม่ได้ประกาศใช้แต่กลับมีการขอข้อมูลทุกเที่ยงคืน หากข้อมูลเหล่านี้หลุด ผู้ปฏิบัติตำรวจทหารเคลื่อนไหว อย่างไร เขารู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมด การปฏิบัติการลักษณะแบบนี้ไม่ต้องอยู่บนกฎหมายที่ให้อำนาจหรือ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้อำนาจที่เกินกว่าจะรับได้ จึงจำเป็นที่ต้องได้รับคำอธิบายและคำตอบที่เหมาะ สม และต้องหาให้เจอว่าการกระทำความผิดนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ส่วนบุคคลที่ศาลสั่งไม่ฟ้อง 1 คนจาก 7 คน ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีเป็นการซักทอดจากผู้ต้องหารายอื่น แต่เรามองว่าบุคคลนี้มีความสำคัญในการเชื่อมโยงไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ ถ้าจะจบแบบนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้