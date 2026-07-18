”เอกนิติ“ร่วมคณะนายกฯ ชมบริษัท AgiBot ณ นครเซี่ยงไฮ้ บิ๊กบริษัทเทคชั้นนำจีน สะท้อน รบ.เชิงรุก ออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ

วันนี้(18 ก.ค.)ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัท AgiBot ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Humanoid Robot และ Embodied AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรับรู้ เรียนรู้ ตัดสินใจ และปฏิบัติงานผ่านร่างกายของหุ่นยนต์ได้จริง โดย AgiBot เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่พัฒนาระบบหุ่นยนต์แบบครบวงจร ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ โมเดล AI ระบบปฏิบัติการ ไปจนถึงข้อมูลสำหรับฝึกฝนหุ่นยนต์ เพื่อนำไปใช้งานในภาคการผลิต โลจิสติกส์ การบริการ และการดูแลผู้สูงอายุ
การเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลและประสบการณ์จริงมาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง และการลงทุนให้สอดรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สำหรับประเทศไทย โอกาสไม่ได้อยู่เพียงการนำหุ่นยนต์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังรวมถึงการดึงดูดการลงทุนด้านชิ้นส่วนความแม่นยำสูง อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ AI และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก