“ธนกร” สวน “เท้ง” ยันฝ่ายค้านล้มรัฐบาลไม่ลง แนะอย่าเปิดซักฟอกแค่ทำตามประเพณี นายกฯ ลุยงานเต็มที่แก้ปัญหาให้ประชาชน

“ธนกร” เห็นต่าง “ณัฐพงษ์” มั่นใจเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลไม่ลง หลังยอมรับรอจังหวะเหมาะสมยื่นซักฟอกรัฐบาล แนะอย่าทำเพราะคิดว่าเป็นเหมือนประเพณี หรือฝ่ายค้านทุกสมัยเขาก็ทำกัน ลั่น นายกฯ ลุยงานเต็มที่แก้ปัญหาให้ประชาชน
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า เชื่อว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอยู่ได้ไม่นานว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทุกกระทรวงเวลานี้เร่งทำงานกันอย่างหนัก หากงานไหนเกี่ยวข้องกับอีกกระทรวงหนึ่งก็ประสานงานกันอย่างไหลลื่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงไม่แน่ใจว่านายณัฐพงษ์ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่ารัฐบาลนี้ไม่มีเสถียรภาพ ตรงกันข้าม ตนกลับมองว่าหากทุกกระทรวงยังร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง ผลักดันนโยบายต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัส ออกมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจะอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนไปอีกนาน
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายณัฐพงษ์ระบุด้วยว่า กำลังรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล นายธนกร กล่าวว่า ก่อนอื่นตนอยากให้ฝ่ายค้านกลับไปคุยกันเองในพรรคให้ตกผลึกก่อนจะดีกว่าว่าจะเอายังไงกันแน่ เดี๋ยวก็บอกว่าไม่มีผลงาน เดี๋ยวก็บอกว่าส่อทุจริต สะเปะสะปะจนไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันแน่ ทั้งนี้ ไม่อยากให้ฝ่ายค้านมองแค่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำทุกปี แม้ไม่มีเรื่องทุจริตอะไรก็ต้องอภิปราย เพื่อหวังจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนเท่านั้น ถ้าไม่มีประเด็นจริงๆ ก็ควรปล่อยให้รัฐบาลได้บริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจะดีกว่า หากฝ่ายค้านข้องใจก็สามารถใช้ช่องทางตรวจสอบอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ได้อยู่แล้ว
“อยากให้ฝ่ายค้านคุยกันเองให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าว่า ตกลงแล้วถ้าจะยื่นซักฟอกรัฐบาลนั้น ยื่นเพราะมีประเด็น หรือจะยื่นเพราะเห็นเขาทำกันเป็นประเพณีกันแน่ ถ้าทำเพราะเห็นฝ่ายค้านทุกสมัยเขาก็ทำกัน แบบนั้นมีแต่จะเสียเวลาเปล่าๆ ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลก็ส่งให้รัฐบาลตรวจสอบได้ หรือจะดำเนินการผ่านหน่วยงานหรือช่องทางกฎหมายต่างๆ ที่เปิดช่องไว้ให้ก็สามารถทำได้ แบบนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าฝ่ายค้านมั่นใจว่าเสียงฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลได้ ผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าเสียงรัฐบาลยังเหนียวแน่น ล้มรัฐบาลไม่ลงแน่นอน” นายธนกร กล่าว