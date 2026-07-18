"กุลวลี"พร้อม กมธ.ที่ดินฯ ลุยสระบุรี ตรวจ 4 จุดน้ำเสียขั้นวิกฤต DO แทบเป็นศูนย์-ปลาตายเกลื่อน สั่งส่งแล็บหาต้นตอมลพิษ

วันนี้(18 ก.ค.)นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมี นายขุนทอง แสนวิเศษ สส.สระบุรี และนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาของจังหวัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีอำนาจแก้ไขปัญหาได้โดยตรง จำเป็นต้องขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเข้ามาดำเนินการทาง คณะกรรมาธิการจึงมีมติขอให้รองผู้ว่าฯ สระบุรี ทำความเห็นตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุให้ชัดเจนว่าติดขัดที่กฎหมายหรือระเบียบฉบับใด และหน่วยงานใดคือผู้มีอำนาจที่แท้จริง เพื่อคณะกรรมาธิการจะได้นำไปสู่การแก้ไขในระดับนโยบายและระดับกฎหมายต่อไป และยังขอให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม จัดทำความเห็นตามประเด็นที่ได้เสนอต่อที่ประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร โดยตรงไปตรงมาและไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริง 4 จุด ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย และพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งได้รับรายงานว่ามีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.69 ทั้งบริเวณด้านข้างแปลงที่ดินของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย และจุดที่น้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าและกลิ่นฉุน โดยบางจุดพบปลาตายลอยอยู่หลายตัว
จากการนำเครื่องมือภาคสนามแบบพกพาเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำในจุดเกิดเหตุ พบค่าออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO วัดได้เพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือร้อยละ 0.2 ของจุดอิ่มตัวเ ซึ่งบ่งชี้ว่าน้ำอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนอย่างวิกฤต จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ สอดคล้องกับสภาพปลาตายเกลื่อน นอกจากนี้ ค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) วัดได้ติดลบถึง 392.9 มิลลิโวลต์ ยืนยันถึงสภาวะไร้ออกซิเจนที่ทำให้เกิดการหมักหมมจนเกิดก๊าซเน่าเสีย ขณะที่ค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่าของแข็งละลายรวม (TDS) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สะท้อนว่ามีสารประกอบหรือเกลือแร่เจือปนอยู่มาก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำเสียจากบ่อหมัก
นางสาวกุลวลี เปิดเผยว่า สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้เห็นในวันนี้ ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความทุกข์ร้อนที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ทั้งกลิ่นเหม็นและปลาที่ลอยตาย อย่างไรก็ดี เครื่องมือพกพาในภาคสนามยังไม่สามารถแยกแยะประเภทของสารปนเปื้อนได้อย่างละเอียด ทาง กมธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในจุดวิกฤตเพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุแหล่งกำเนิดมลพิษที่แท้จริง โดยในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นฝีมือของผู้ใด ต้องรอผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับก่อน
ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งต่อ กมธ. ว่า ทางจังหวัดเตรียมจัดตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน พร้อมจัดตั้ง "หน่วยเคลื่อนที่เร็ว" เพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุได้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ซึ่งทาง กมธ.การที่ดินฯ เห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วน การเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วจะช่วยให้สามารถเก็บพยานหลักฐานที่สำคัญได้ทันท่วงทีก่อนที่สภาพแวดล้อมจะแปรเปลี่ยนไป
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังขอให้ฝ่ายปกครองและนายอำเภอในพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่แท้จริงจากการที่น้ำเสียไหลเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมทั้งสั่งการให้จังหวัดสระบุรีเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในจุดวิกฤตที่มีปลาตายโดยด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นให้แก่ประชาชน