“อัครนันท์” สั่งเร่งแก้ปมนักเรียน สกร. ลาออกหวั่นหลุดบัตรสวัสดิการฯ ย้ำอย่าทิ้งการเรียน

“รมช.ศธ” ขอนักเรียน สกร. อย่าเพิ่งลาออก เหตุ หวั่นกระทบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สั่งเร่งประสานทุกหน่วยงานหาทางออกด่วน ย้ำไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องเลือกระหว่างอนาคตกับความอยู่รอดของครอบครัว
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษา หลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
นายอัครนันท์ กล่าวว่า ขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจ และอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน เพราะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่
“ตั้งแต่ทราบข่าว ผมรู้สึกไม่สบายใจ เพราะไม่อยากเห็นน้องๆ คนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพราะความกังวลเรื่องสิทธิหรือภาระของครอบครัว หน้าที่ของน้องๆ คือเรียนหนังสือและรักษาความฝันเอาไว้ ส่วนหน้าที่ในการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของเรา ขอน้องๆ อย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียน” นายอัครนันท์ กล่าว
รมช.ศึกษาธิการ ย้ำว่า การศึกษาคืออนาคตของเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องเผชิญปัญหานี้เพียงลำพัง พร้อมยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างนักเรียนทุกคน และเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่สะดุด
นายอัครนันท์ กล่าวด้วยว่า หากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุด พร้อมขอให้นักเรียนอย่าเพิ่งหมดหวังและอย่าทิ้งการเรียน เพราะการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อไม่ให้มีเด็กคนใดต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษากับความอยู่รอดของครอบครัว