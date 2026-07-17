ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กธ.แท็กทีม มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล ,สธ.สภาทนายความ ลุยช่วย 2 ครอบครัวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

วันนี้(17 ก.ค.)ณ สำนักงานกฎหมาย Thanakrit Law Firm กรุงเทพฯ นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนนายกสภาทนายความ ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ ครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวว่า 2 ครอบครัวชาวไทย และชาวลาว มาขอความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตและได้รับความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมาก นอกจากคนในครอบครัวจะต้องบาดเจ็บสาหัสจากเปลวเพลิงแล้ว ปัจจุบันยังต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิ่วจากการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแม้จะใช้สิทธิ์ประกันภัยภาคเอกชนแล้ว แต่ในขณะนี้วงเงินประกันได้หมดลง ส่งผลให้ทั้ง 2 ครอบครัวต้องตกเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลสะสมรวมแล้วมากกว่า 500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับไหว จึงยืนยันว่า จะร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และประสานฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งเยียวยาค่ารักษาพยาบาล และเจ้าของร้านต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย
เบื้องต้น ทางศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางการช่วยเหลือออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้ด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเข้ามาช่วยดูแลและประสานงานเรื่องสิทธิ์การรักษาเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินค่าพยาบาลที่เกิดขึ้น
ด้านการช่วยเหลือเยียวยา มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรม จะเร่งประสานงานกับผู้ประกอบการโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำเงินเยียวยามาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยเร็วที่สุด
ส่วนด้านคดีความและกฎหมาย สภาทนายความ จะเข้ามาดูแลด้านการดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด
“เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งทางทีมงานทุกภาคส่วนจะเร่งรัดติดตามคดีและสิทธิ์การเยียวยา เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนอย่างเท่าเทียมกันต่อไป” นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าว