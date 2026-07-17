กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569" พร้อมมอบโล่รางวัลแก่หมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดีเด่น ระดับภาค เพื่อเชิดชูเกียรติ ชรบ. ผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน โดยมี ชรบ. กว่า 1,200 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ชรบ. เป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่ทำงานเคียงข้างฝ่ายปกครองในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตอาสา ความเสียสละ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง อันเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ ในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่ผ่านมา ชรบ. ยังเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ช่วยเหลือประชาชน ทั้งการอพยพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ต้องอพยพ สะท้อนบทบาทของ ชรบ. ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์
พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณ ชรบ. ทุกคน ที่ร่วมอุทิศแรงกาย แรงใจ และเสียสละเวลา เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ผู้ทรงวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาและต่อยอดเป็น "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)" ในปัจจุบัน
ภายในงานมีพิธีสวนสนามและขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติและธงประจำหน่วยของ ชรบ. แสดงถึงความพร้อมเพรียงและความมีวินัย ก่อนการสาธิตศักยภาพการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครอง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวังสถานการณ์ การช่วยเหลือประชาชน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน สะท้อนศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่ทั่วประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือพิธีมอบโล่รางวัล หมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดีเด่น ระดับภาค จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องหมวด ชรบ. ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้หมวด ชรบ. ทั่วประเทศพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การจัดงาน "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569" ไม่เพียงเป็นการเชิดชูเกียรติผู้เสียสละ หากยังตอกย้ำคุณค่าของพลังภาคประชาชนที่ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เริ่มต้นจากหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และผู้ที่ยืนหยัดปกป้องหมู่บ้านนั้น คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน”