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กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569" พร้อมมอบโล่รางวัลแก่หมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดีเด่น ระดับภาค เพื่อเชิดชูเกียรติ ชรบ. ผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน โดยมี ชรบ. กว่า 1,200 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ชรบ. เป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่ทำงานเคียงข้างฝ่ายปกครองในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตอาสา ความเสียสละ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง อันเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศ

นอกจากนี้ ในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่ผ่านมา ชรบ. ยังเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ช่วยเหลือประชาชน ทั้งการอพยพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ต้องอพยพ สะท้อนบทบาทของ ชรบ. ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณ ชรบ. ทุกคน ที่ร่วมอุทิศแรงกาย แรงใจ และเสียสละเวลา เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ผู้ทรงวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาและต่อยอดเป็น "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)" ในปัจจุบัน

ภายในงานมีพิธีสวนสนามและขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติและธงประจำหน่วยของ ชรบ. แสดงถึงความพร้อมเพรียงและความมีวินัย ก่อนการสาธิตศักยภาพการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครอง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวังสถานการณ์ การช่วยเหลือประชาชน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน สะท้อนศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่ทั่วประเทศ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือพิธีมอบโล่รางวัล หมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดีเด่น ระดับภาค จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องหมวด ชรบ. ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้หมวด ชรบ. ทั่วประเทศพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดงาน "วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569" ไม่เพียงเป็นการเชิดชูเกียรติผู้เสียสละ หากยังตอกย้ำคุณค่าของพลังภาคประชาชนที่ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เริ่มต้นจากหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และผู้ที่ยืนหยัดปกป้องหมู่บ้านนั้น คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน”










กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก
กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก
กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก
กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก
กระทรวงมหาดไทยเชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัล หมวด ชรบ. ดีเด่น ระดับภาค ยกย่องผู้เสียสละ สู่ ต้นแบบราษฎรอาสา เสริมสร้างความมั่นคงจากฐานราก
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