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ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัดมท. ยกเลิก ผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คน เตรียมจัดลำดับใหม่จากผู้สอบ 2.7 แสนคน เสร็จสิ้นสัปดาห์หน้า ปัดกระแสข่าววิ่งเต้น บอก ไม่ทันแล้ว ชี้ พบผู้สมัครภาคใต้โกงมากสุด

วันนี้ (17ก.ค.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ว่า วันนี้ประชุมอีกครั้งจากที่มีการประชุมไปแล้วไม่นาน และวันนี้กลับมาประชุมอีกครั้ง หลังจากที่สังคมได้รับข่าวสารที่บิดเบือน เช่นการดึงรายชื่อออก วันนี้ก็จะเพิกถอนคนที่มีคะแนนผิดปกติ ซึ่งเราได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเราได้ข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว และทำการตรวจสอบเมื่อคืนนี้จึงนำเข้ผลตรวจสอบเข้ามาสู่ที่ประชุมในวันนี้ ซึ่งซึ่งวันนี้ที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมด คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 คน จากผู้สมัครกว่า 400,000 คน และเข้าสอบกว่า 200,000 คน ซึ่งเราเห็นความผิดปกติทั้งหมด 5,924 คน เมื่อเราเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับ กรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอและมีมติว่า ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมา และมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมด และประธานกสถ.จะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่ ที่ได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมด และขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบต่อไป ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุด คาดว่าในต้นสัปดาห์หน้า จะลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิม และลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่


นายอรรษิษฐ์ ยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่ เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้แล้ว โดยทำการโละบัญชีทั้งหมด และบัญชีมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่ นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924 คน โดยตอนแรกที่ทำการตรวจไปแล้ว เห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมาก ยังแต่ก็มีช่วงหลังที่เห็นความผิดปกติอยู่บ้าง

การยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ จะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลตไดรฟ์ของป.ป.ช.ด้วยหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้น วันเวลาที่เขาบันทึกในใบประกาศรายชื่อ ห่างกันไม่เกิน 4 นาที จากาการทำสอบ ก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบ ซึ่งตรงนี้มีตัวเลขวันเวลากำหนดไว้ชัดเจน

ส่วน ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงอำนาจของกสถ.ในการเพิกถอนหรือไม่ เพราะหลายคนมีการตั้งข้อสังเกตว่ากสถ.มีอำนาจในการเพิกถอน นายนิรัตน์ กล่าวว่า หน่วยงานไหนที่เป็นคนผูก หน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ ถ้ามตินั้นเกิดจากกสถ.พบว่า ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง กสถ. ก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองให้ถูกต้อง ยืนยันว่ากสถ.มีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้


ส่วนจะใช้หลักกฎหมายใดนั้น นายวันชัย กล่าวว่า เราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครอง เกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไป มีข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์ ผู้ออกคำสั่งทางปกครองจะต้องดำเนินการแก้ไขคำสั่งปกครองนั้นๆ

ส่วนคำสั่งนี้เแล้วป็นที่สิ้นสุดแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้เสียหายสามารถไปร้องต่อได้อย่างไรบ้าง นายวันชัย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อยุติทางปกครองแล้ว สิทธิ์ต่างๆยังไม่จบสิ้น เมื่อมีการยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่ จะต้องส่งบัญชีนี้ไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัด เป็นคนดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากครั้งที่แล้วมติที่ออกไปเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะต้องแจ้งให้กับผู้บริหารผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากจะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ

ส่วนผู้เสียหายสามารถไปร้องศาลปกครองได้อีกหรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า สามารถทำได้ ตามขั้นตอนกระบวนการ วิธีปฏิบัติทางปกครอง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้วไม่พอใจผลก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนศาลปกครองจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของศาลปกครอง

ทั้งนี้มีแผนสำรองหรือไม่ หากมีผู้ร้องจำนวนมาก นายวันชัยกล่าวว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมพร้อมไว้แล้ว ในการจะต้องชี้แจงกับศาลปกครอง

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ตัวเลขผู้มีปัญหา 3 กลุ่มเดิม จำนวน 5,814 คน ไม่ต้องยึดแล้ว ให้ใช้ตัวเลขใหม่ คือ 5,924 คน ซึ่งเป็นผลจากการตรวจสอบผู้สมัครสอบทั้งหมด 270,000 คน ถือเป็นการตรวจสอบทุกคน เมื่อประธาน กสถ. มีคำสั่งยกเลิกการบรรจุ ก็จะใช้ตัวเลข 5,924 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบและชัดเจน โดยมีจำนวนเพิ่มจากเดิม 110 คน ส่วนผู้ที่จะมาทดแทน 5,924 คน จะมีการจัดลำดับใหม่จากผู้สมัครสอบทั้งหมด 270,000 คน โดยยึดผู้ที่สอบได้ตามความเป็นจริง คาดว่าการจัดลำดับใหม่จะแล้วเสร็จภายในต้นสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอประธาน กสถ.

และจากมติของคณะกรรมการ กสถ. ที่ยกเลิกการบรรจุข้าราชการ 5,924 คน จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า จะเป็นการแจ้งเพื่อทราบว่าได้มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ไม่ได้ตรวจสอบเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรอคอย และถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ


ส่วนมติของคณะกรรมการ กสถ. ในวันนี้ถือเป็นเอกฉันท์หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีการโต้แย้งในประเด็นการเพิกถอนอยู่แล้ว แต่อาจมีความเห็นแตกต่างในเรื่องการนำเสนอข้อมูล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องยกเลิกการบรรจุข้าราชการที่มีปัญหาทั้ง 5,924 คน

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการวิ่งเต้นเพื่อถอนชื่อข้าราชการที่ถูกเพิกถอนการบรรจุออกจากบัญชีผู้กระทำผิดหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ทันแล้ว จะวิ่งเต้นกับใครก็ไม่ได้ เพราะทุกอย่างจบแล้ว และต้องเป็นไปตามมติที่มี

นายอรรษิษฐ์ ยังกล่าวถึงกรณีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำคะแนนอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบว่า กสถ. มีมติให้ดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ กสถ. โดยไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้าง หรือผู้ที่จัดทำข้อมูลและนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเสนอ ก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดี

ซึ่งผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า แสดงว่าคณะกรรมการ กสถ. จะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการ กสถ. ก็อยู่ในรายชื่อที่ ป.ป.ช. เรียกตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนน ป.ป.ช. ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง

ส่วนที่พบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุด นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย จะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น
ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น
ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น
ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น
ปลัด มท.แถลง ยกเลิกผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน ภาคใต้โกงมากสุด จัดลำดับใหม่ 2.7 แสนคน เสร็จสัปดาห์หน้า ยันไร้วิ่งเต้น
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