“พาณิชย์เชิงรุก” เปิดแผนดูแลสินค้าเกษตรไทย ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส สู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร แก้ปัญหาก่อนเกิด หาตลาดล่วงหน้า เปิดช่องทางการค้าใหม่ พร้อมรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้า ยกระดับสินค้าไทย เพิ่มมูลค่า สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรไทยอย่างครบวงจร ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีความผันผวน พร้อมสร้างสมดุลระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก โดยยึดแนวทาง “แก้ปัญหาก่อนเกิด” ด้วยการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทั้งการหาตลาดรองรับ การเปิดช่องทางการค้าใหม่ การเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรไทย
ขณะเดียวกัน หากเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งการบริหารจัดการปริมาณผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด การดูดซับสินค้าเข้าสู่ระบบ และการกำกับดูแลกลไกราคา เพื่อให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สำหรับสินค้าเกษตรสำคัญกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ ทุเรียน กุ้ง มะพร้าว ไข่ไก่ ปุ๋ย ข้าว และน้ำมันปาล์ม โดยดำเนินมาตรการทั้งการขยายตลาด การสร้างช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติม การเชื่อมโยงผู้ซื้อ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิต
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าวางรากฐานการพัฒนาสินค้าเกษตรในระยะกลางและระยะยาว ผ่านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การแถลงข่าวครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลสินค้าเกษตรไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่ การป้องกันปัญหาล่วงหน้า การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรไทย และผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก