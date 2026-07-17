กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับสินค้าเกษตรจากท้องถิ่นสู่ตลาดพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง” ภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพจากท้องถิ่นสู่ตลาดพรีเมียม เพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งขับเคลื่อน “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย” โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีมูลค่า หรือตลาดพรีเมี่ยม ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูณาการกัน ในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายของรมว และรมช ทุกท่านอยู่แล้ว ต้องขอขอบคุนสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร
ด้านนางอมราพร ชีพสมุทร ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีพื้นที่เข้าร่วมแล้ว 551 ท้องถิ่น ครอบคลุมด้านพืช 403 กลุ่ม ประมง 67 กลุ่ม และปศุสัตว์ 81 กลุ่ม ภายในงานได้รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วประเทศ เชื่อมโยงตลาดพร้อมกิจกรรมนิทรรศการเกษตรนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง /ภายในงานที่ห้ามพลาด การแข่งกินกุ้งก้ามกรามบางแพ / จระเข้ย่าง / ยำปูนา จังหวัดราชบุรี
“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วประเทศ พร้อมสัมผัสนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงาน “เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง” ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”นางอมราพรกล่าว