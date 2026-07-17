“การดี” เผยผลทดลองใช้ TH-AI Passport ยังต่างจาก ChatGPT ฟรีบางด้าน พร้อมรับข้อเสนอแนะ ย้ำตรวจสอบความคุ้มค่าโครงการ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ส นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชี พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ว่าคืนนี้นั่งลอง TH-AI Passport
ขอขอบคุณ บริษัทที่อนุญาตให้ลองใช้นะคะ
ข้อว้าว
- มีหลาย model และรูปแบบหลากหลายให้เลือก
- UI เข้าใจง่าย
- มี pre-prompt หลากหลายดี และ มีให้ search ได้อยู่บ้าง เช่น การเงิน สร้างภาพ แต่ search ด้วย keyword ส่วนใหญ่ก็ไม่ขึ้นค่ะ
ข้อว้าย
- คุณภาพของ output เมื่อเทียบแบบ basic (เดาเอาว่าอ้อยังได้ใช้ TH-AI Passport แบบ basic สุด เพราะยังไม่ได้เรียน learn-2-earn) กับ free version และ model เดียวกัน คุณภาพยังห่างกันอยู่ค่ะ
- upload เอกสารสรุปเนื้อหา และทำ infographic คุณภาพข้อมูลยังต่างกันค่ะ ความลึกของข้อมูล ลองดูจากภาพข้างล่างค่ะ ภาพแรกของ TH-AI passport และภาพหลังจาก chatgpt แบบฟรี model เดียวกัน ซึ่งสามารถ edit ได้ด้วย
เนื่องจากอ้อลองใช้ไปแค่นิดเดียว และเข้าใจว่ายังไม่ใช่ full version เลยขอออกความเห็นสั้นๆแค่นี้นะคะ ...อ้อยังคิดว่า เราไม่ควรเสียตัง ไปกับอะไรที่ไม่ควรเสียค่ะ
รายละเอียดการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบละเอียด อ้อชวนติดตามได้ที่เพจอาจารย์ธนชาติ นุ่มนนน์ Thanachart Numnonda ท่านทดสอบละเอียด หลากหลายจริงๆ และไม่ bias ค่ะ
อ้อขอทบทวนจุดยืนของเรากันซักนิด ภาษีของประชาชนและเงินกองทุนรัฐใดๆต้องใช้อย่าง
คุ้มค่า + ไทยได้ประโยชน์สูงสุด + โปร่งใส
ที่อ้อได้เคยเสนอไปอย่างเป็นทางการผ่านกรรมาธิการ และเอกสารจากการรวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนในสมาคมวิชาชีพ แม้ว่ายังไม่ได้ยินเสียงตอบรับหรือบอกเล่าอย่างเป็นทางการจาก สดช. แต่ก็ทราบมาว่า
- จะมีการปรับสัญญาการจ่ายเงินจากเดิมเหมา 1,600 ล้านบาท มาเป็น "pay per active user" (not pay per use) ... ขอขอบคุณค่ะ เพราะอย่างน้อยข้อสงสัยและข้อสังเกตที่อาจมีเงินทอนหรือฟันกำไรเป็นพันล้านจากการใช้ token ไม่หมดก็พอมีคำตอบ
- จะมีการเปิด dashboard ให้ดูการใช้งาน ... ขอขอบคุณค่ะ แต่เมื่อรวมกับข้อแรกจึงเป็นคำถาม active users จะนับหน่วยต่ออะไรค่ะ และค่าใช้จ่าย per active user จะเท่าไหร่ คิดอย่างไร ยังต้องตอบคำถามเพื่อความโปร่งใส
- ทางบริษัทเปิดฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ พี่ๆหลายคนได้รับเชิญไปฟัง เพื่อนๆหลายคนอยู่ใน whitelist ได้ทดลองและให้คำแนะนำปรับปรุงไปบ้างแล้ว บางอย่างก็มีการปรับเพิ่มให้ทันที ... ขอขอบคุณค่ะ
- ทราบมาว่าบริษัทรับจ้างยอมทำเกิน TOR เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้น ... ขอขอบคุณค่ะ (แต่จริงๆแล้ว TOR มันไม่ได้เรื่องค่ะ)
แต่อ้อยังขอทวงถามจาก สดช. สิ่งที่ยังติดค้างอยู่นะคะ
- อ้อยังคงติดตามรายชื่อ "กรรมการตรวจรับ" พร้อมถึงยืนยันให้มีสมาคมวิชาชีพ เข้าร่วมเป็นพยานรู้เห็น หรือ ตาที่สามในกระบวนการตรวจรับอีกที ทั้งนี้พี่ๆสมาคมคงไม่อยากอยู่ในกรรมการตรวจรับนี้เพราะเสี่ยงคุกมาก
- การประมวลผลต่างประเทศ และใครเป็นเจ้าของข้อมูลพฤติกรรมเหล่านี้
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ที่ไม่ใช่แค่จำนวนคนหรือจำนวน workshop ที่จัด) ที่ควรต้องวัดก่อนและหลังโครงการนี้
ทั้งหมดนี้ อ้อยังมีจุดยืนเดิม และเป็นหน้าที่ของอ้อเพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่า + โปร่งใส + ประโยชน์สูงสุด
อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ
#THAIPassport #ไปกันต่อ #อ้อการดี