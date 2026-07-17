บทเรียนจากอุทกภัย สู่การฝึกระดับชาติ CMEX-26 ยกระดับความพร้อมทุกภาคส่วน - มท.3 “เจเศรษฐ์” ย้ำ! ยิ่งฝึก ยิ่งพร้อม ลดความสูญเสีย

วันนี้ (17 ก.ค. 69) เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 (Crisis Management Exercise : C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พล.ท.กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการจากส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมการฝึกฯ
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรุนแรงขึ้น ซับซ้อน และยากต่อการคาดการณ์ จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนหลากหลายด้าน ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝน และไม่อยากให้พี่น้องประชาชนประสบความสูญเสียแบบเดิมซ้ำรอยอีก จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 (Crisis Management Exercise : C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขึ้น เพื่อให้พัฒนาศักยภาพทุกหน่วยงานด้านทักษะการปฏิบัติงาน การประสานแผน การบริหารจัดการสาธารณภัย ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยพลเรือน ตำรวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดสถานการณ์สมมติ กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และมีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3)
“เราไม่สามารถหยุดภัยธรรมชาติได้ แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ ยิ่งเราฝึกซ้อม เราจะยิ่งเก่งขึ้น เปรียบภัยพิบัติเหมือนกับศัตรู การซักซ้อมคือยุทธศาสตร์ ชัยชนะคือการทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บน้อยที่สุด สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งการทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ คือเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนจะต้องตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง พี่น้องประชาชนก็ต้องรู้หน้าที่เช่นกัน หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย ขอให้ทุกหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกฯ ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ โดยเปลี่ยนบทเรียนความสูญเสียในอดีตให้เป็นพลังในการบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีน้อยที่สุด” นายเจเศรษฐ์ มท. 3 กล่าว
ด้าน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย (C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ได้แบ่งการฝึกฯ ออกเป็น 2 ห้วง ได้แก่ ห้วงที่ 1 เป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ซึ่งได้ซักซ้อมกลไกการประสานงานขององค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินในการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ มีหน่วยงานเข้าร่วมฝึกฯ 119 หน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกฯ ไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ส่วนห้วงที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติ (Drills) คือการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ดำเนินการฝึกปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่การอพยพประชาชน การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ และการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เกี่ยวกับการการแจ้งเตือนภัย และการเตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัยอย่างปลอดภัย
“การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัยในครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มีการเรียนรู้ ร่วมกันฝึกแก้ไขปัญหา หาแนวทางเตรียมความพร้อมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เห็นศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐในการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศ” นายธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ. กล่าวทิ้งท้าย