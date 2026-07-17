เปิดกรุ "ไชยวัฒน์" เลขาฯ "อนุทิน" รวย 92 ล้าน หลังพ้นบอร์ด กปน.-กฟภ. ถือครองที่ดินบุรีรัมย์ 7 โฉนด 109 ไร่เศษ

ป.ป.ช. เปิดเซฟ "เลขานุการฯอนุทิน" ที่เคยจะฟ้อง "สิงห์อ้วน" เหตุเด้ง! พ้น "อธิบดีกรมการปกครอง" แต่ ก.พ.ค. ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เผย "ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์" หลังพ้น บอร์ดกปน-กฟภ. รวย 92 ล้าน พบมีที่ดินในครอบรอง มูลค่า 28 ล้าน เฉพาะ จ.บุรีรัมย์ 7 โฉนด รวมจำนวน 109 ไร่เศษ
วันนี้ (17 ก.ค.2569) มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เว็บไซด์ ป.ป.ช.ได้ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
มีชื่อของ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กรณียื่นพ้นตำแหน่ง คณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)และกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
สำหรับนายไชยวัฒน์ ถูกนายนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมว.มหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งโยกย้ายจากอธิบดีกรมการปกครอง ให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โดยเมื่อต้นปี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลังจากนายไชยวัฒน์ ระบุว่า จะขอปรึกษาทีมกฎหมายว่า จะดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรม และปกป้องชื่อเสียงของตนเอง ตามระเบียบของกฎหมาย แต่จนถึงวันนี้ก็เงียบไปแล้ว
เว็บไซด์ ป.ป.ช. ระบุว่า นายไชยวัฒน์ แจ้งสมรสกับ นางสาวกัญญา วงศ์จินดาเสถียร มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 92,579,309.71 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายไชยวัฒน์ 40,175,043.91 บาท คู่สมรส 52,294,265.80 บาท
แจ้งมีทรัพย์สิน 40,175,043.91 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 8,420,164.91 บาท เงินลงทุน 1,723,720 บาท ที่ดิน 10 แปลงใน จ.บุรีรัมย์ จ.ชลบุรี และ จ.ปทุมธานี 28,097,475 บาท
"มีที่ดิน ใน จ.บุรีรัมย์ 7 โฉนด รวมจำนวน 109 ไร่เศษ เช่น พื้นที่ ต.ตาเลา อ.ห้วยราช 20 ไร่ ,ต.สามแวง อ.ห้วยราช 19 ไร่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน 16 ไร่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก 21 ไร่ เป็นต้น"
แจ้งยานพาหนะ ยี่ห้อคาวาซากิ รุ่น KLX 253,800 บาท สิทธิและสัมปทาน 544,784 บาท และทรัพย์สินอื่น 1,245,100 บาท
แจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 1,042,864.21 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 521,776 บาท ค่าตอบแทน 105,083.21 บาท ค่าเบี้ยประชุม 325,000 บาท และเงินโบนัส 91,005 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อปีรวม 459,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท และค่าเล่าเรียนบุตร 99,200 บาท
ด้าน คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 52,294,265.80 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,886,531.17 บาท เงินลงทุน 3,615,783.63 บาท ที่ดิน 6,483,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,642,886 บาท ยานพาหนะ 1,243.146 บาท สิทธิและสัมปทาน 176,700 บาท และทรัพย์สินอื่น 32,246,119 บาท
ทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ที่ดินที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มูลค่า 20,664,000 บาท อาวุธปืน 3 กระบอก 230,000 บาท สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 7 บาท พร้อมพระกรอบทอง 665,100 บาท 3 นาฬิกา 4 เรือน 350,000 บาท
"ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 72 บาท 5,263,200 บาท สร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม 80 บาท 5,894,500 บาท กำไลทองคำ น้ำหนักรวม 39 บาท 2,882,100 บาท พระกรอบทอง 83 องค์ 6,382,700 บาท พระทองคำ 24 องค์ 1,921,400 บาท".