รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯ ดูแลเกษตรกรเป็นธรรม ไม่นับสินเชื่อเกษตรในเพดานหนี้ 1 แสน

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูแลเกษตรกรเป็นธรรม ไม่นับสินเชื่อเกษตรในเพดานหนี้ 1 แสนบาท คัดกรองผู้ได้รับสิทธิเหมาะสม
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ให้ ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท เพื่อให้การพิจารณาสิทธิสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สินเชื่อเพื่อการเกษตรมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป เนื่องจากเป็นเงินทุนที่เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัตถุดิบ การดูแลผลผลิต และบริหารสภาพคล่องตามรอบการเพาะปลูก รวมทั้งสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อุทกภัย และภัยธรรมชาติ ดังนั้น การนำวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมารวมกับสินเชื่อประเภทอื่น อาจทำให้เกษตรกรรายได้น้อยบางส่วนถูกประเมินว่ามีศักยภาพทางการเงินสูงกว่าความเป็นจริง และพลาดโอกาสได้รับสวัสดิการของรัฐ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติ แต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ โดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ ทรัพย์สิน และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิม
"รัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่ง การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสม เป็นธรรม และเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น" นางสาวลลิดา กล่าว