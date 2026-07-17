นายกฯเยี่ยมบริษัทหุ่นยนต์ AgiBot แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และ Humanoid Robots

"อนุทิน" เยี่ยมชมบริษัท AgiBot บริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และ Humanoid Robots ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรม การแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุของไทย
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569) เวลา 13.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ บริษัท Zhiyuan Innovation (Shanghai) Technology (AgiBot) นครเซี่ยงไฮ้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมบริษัท AgiBot บริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีน ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในภาคการผลิต โลจิสติกส์ การบริการ และการดูแลผู้สูงอายุ
โอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัท AgiBot ได้นำหุ่นยนต์ AGIBOT A3 สวมชุดไทยประจำชาติ กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นภาษาไทย และหุ่นยนต์ AGIBOT X2 สาธิตศิลปะการต่อสู้มวยไทย สร้างความประทับใจให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ หุ่นยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และหุ่นยนต์เฉพาะทางสำหรับงานลาดตระเวน ตรวจสอบความปลอดภัย และงานทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์โต้ตอบกับมนุษย์ ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาไทย หุ่นยนต์ขายของ หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงและหุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์วาดพู่กันเป็นอักษรจีน และรับประทานกาแฟที่มาจากหุ่นยนต์ทำ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและ AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจะช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยในอนาคต
ทั้งนี้ AgiBot เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชั้นนำของจีน และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีและกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันสามารถผลิตหุ่นยนต์ในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และบริษัทมียอดจัดส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก