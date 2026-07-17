ปธ.กสถ. ตอบไม่ชัดมีอำนาจเพิกถอนข้าราชท้องถิ่นหรือไม่ บอกขอให้รอผลประชุม

“ประธาน กสถ.” ตอบไม่ชัด กสถ. มีอำนาจเพิกถอนข้าราชท้องถิ่นหรือไม่ บอก ขอให้รอผลประชุม รอพิจารณาส่งให้ก.กลางหรือไม่
วันนี้ (17ก.ค.) นายวันชัย จันทร์พร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมในวันนี้ ที่จะมีวาระการพิจารณาเพิกถอนผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก จำนวน 3,621 คน ว่า ขอรอคณะกรรมการเข้าประชุมให้ครบ ก่อนพิจารณาก่อน
ส่วนอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการ เป็นอำนาจของ กสถ. หรือ ก.กลาง นายวันชัย กล่าวว่า ขอให้รอการพิจารณา ส่วนมติจะแตกหรือไม่ ขอให้รอการประชุม พร้อมย้ำอีกว่า ยังต้องพิจารณากันให้ชัดเจน ส่วนจะส่งให้ก.กลางหรือไม่ ต้องรอการพิจารณาของกรรมการก่อน
ส่วนกังวลเรื่องร้องเรียนหรือไม่หากมีการเพิกถอน นายวันชัย กล่าวว่า คงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวันนี้ พร้อมย้ำว่ารอผลการพิจารณา