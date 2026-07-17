"เสธ.ปูด้วง" ไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชา ทหารยิงปืน 3 นัดเหตุไร้วินัย-เมาสุรา ย้ำต้องไม่เกิดขึ้นอีก พร้อมเดินหน้าสร้างเขื่อนห้วยตามาเรีย

เสธ.ทบ.ลั่นไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชา กรณียิงปืน 3 นัดใกล้ฐานทหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารไร้วินัย กำลังพลมีปัญหา ดื่มสุรา แต่ยืนยันเกิดขึ้นจริงและเราได้ตอบโต้ ย้ำต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมเผยรายงานนายกฯ เรื่องสร้างเขื่อนห้วยตามาเรียแล้ว พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 ที่รัฐสภา พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน 3 นัด เข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทย ว่า เราก็ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่เรายึดถือ แต่ฝั่งกัมพูชาก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายเราก็ได้ท้วงติงไปอย่างหนักว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก หากเกิดขึ้นอีกก็ต้องปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ไทย-กัมพูชา หากเขายังล่วงล้ำ หรือปฏิบัติผิดไปจากข้อตกลง เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของเรา
เมื่อถามว่า ทางกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า การยิงปืนทั้ง 3 นัดเกิดจากสาเหตุอะไร พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ขอบอกตรงไปตรงมาว่า ไม่ว่าเขาจะชี้แจงว่าเกิดจากการเสียวินัย กำลังพลมีปัญหา หรือไปรับประทานสุรา เราก็ไม่เชื่อถือ เราเชื่อเฉพาะข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง และเราก็ได้ตอบโต้ไป
เมื่อถามถึง การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทย กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ( RBC) ที่ได้แจ้งว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย.69 จนถึงปัจจุบัน ได้ยินเสียงระเบิด รวม 19 ครั้งนั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เราได้แจ้งฝั่งกัมพูชาไป เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากเกิดขึ้นตามแนวชายแดน แม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตาม ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของเรา ดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้น กำลังพลกัมพูชาต้องเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตาม ซึ่งเราได้ท้วงติงไปแล้ว
เมื่อถามถึง เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ หลังกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างแล้วนั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ตนก็ทราบข่าวในลักษณะดังกล่าว เพราะได้เข้าไปพูดคุยกับกรมชลประทาน ซึ่งก็ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดยเรื่องนี้เราได้เรียนนายกรัฐมนตรีไปแล้ว และนายกรัฐมนตรีก็มีบัญชาว่าจะพิจารณา ส่วนงบประมาณจะมาจากส่วนไหนก็ตาม คงไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงบจากกรมชลประทาน งบกลาง หรือ งบจากกองทัพ เราก็พร้อม ขอเพียงเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ไม่ว่าจะใช้งบประมาณจากหน่วยงานใดก็ไม่เป็นปัญหา พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง และกรมชลประทานก็ได้ประสานงานกับกองทัพภาคที่ 2 มาโดยตลอดอยู่แล้ว