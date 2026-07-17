อธิบดีกรมการปกครอง เปิดกิจกรรม “ฮอมฮัก ฮ่วมใจ๋ แก้ไขสถานะ G เจียงใหม่”เร่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลเด็กนักเรียนอักษร G ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

วันนี้(17 ก.ค.)ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ “ฮอมฮัก ฮ่วมใจ๋ แก้ไขสถานะ G เจียงใหม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษร G ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดดำเนินการให้เด็กได้รับการกำหนดสถานะบุคคลและสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายคีน ชัม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความคุ้มครอง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษร G เป็นภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กกลุ่มดังกล่าวยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหลายด้าน แม้จะได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การเดินทาง และการคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ เลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G จึงไม่ใช่เพียงตัวอักษรที่ใช้ในการจำแนกข้อมูล หากแต่เป็นข้อจำกัดที่ส่งผลต่อโอกาสและคุณภาพชีวิตของเด็กจำนวนมาก
ทั้งนี้ กรมการปกครองในฐานะสำนักทะเบียนกลาง ได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงบุตรแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 และได้เริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เพื่อให้เด็กได้รับการกำหนดสถานะบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารแสดงตน สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนเป็นการจัดระเบียบฐานข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของประเทศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ
ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอักษร G ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200,000 ราย ซึ่งกรมการปกครอง จะบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กนักเรียนอักษร G จำนวน 24,821 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอีก 6 อำเภอใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน จำนวน 10,457 ราย กรมการปกครองจึงได้เร่งรัดการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่า กรมการปกครองจะเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตอย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะ “การมีตัวตน” คือจุดเริ่มต้นของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมขอบคุณสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันผลักดันให้การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษร G บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ “อำเภอพึ่งได้” เพิ่มโอกาสในชีวิต และการพัฒนาศักยภาพในอนาคต ของกลุ่มบุคคลที่ยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่อไป