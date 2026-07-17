พช. จัดแคมเปญโอทอปออนไลน์ Travel & Holidays “ช้อปรับทริป เที่ยวฟิน อินทุกดีล”

พช.กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เปิดแคมเปญ OTOP ออนไลน์ “Travel & Holidays ช้อปรับทริป เที่ยวฟิน อินทุกดีล” ภายใต้โครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย”หนุนผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้ และยกระดับศักยภาพการตลาดดิจิทัล
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พช. โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย ในปีงบประมาณ 2569 นี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “6 CARNIVALS OTOP Amazing” มหกรรมโอทอปออนไลน์แห่งปีรวมของดีทั่วไทย ช้อปสนุก สุขใจทุกเดือน โดย พช. ได้ร่วมมือกับ 2 แพลตฟอร์มใหญ่ Shopee และ Nex Gen Commerce ซึ่งช้อปปี้นั้นเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ขณะที่ Nex Gen Commerce เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้ เน้นจำหน่ายสินค้าไทยเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 แพลตฟอร์มได้ร่วมมือกับ พช. จัดทำจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ รวม 6 แคมเปญ ดำเนินการต่อเนื่องแคมเปญละประมาณ 30 วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2569 ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม
“สำหรับแคมเปญแรกของปีนี้คือ MID YEAR GRAND SALE “มหกรรมลดกลางปี ดีลเดือดแห่งปี” ระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ผ่านทั้ง 2 แพลตฟอร์ม คือ Shopee และ Nex Gen Commerce จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกันสนับสนุนสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการไทยกันต่อในแคมเปญที่ 2 Travel & Holidays “ช้อปรับทริป เที่ยวฟิน อินทุกดีล” ระหว่าง 1-31 กรกฎาคม 2569 นี้ ส่วนผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้การพัฒนาสินค้า เทคนิคการขายใหม่ และเพิ่มช่องทางการตลาด ก็สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศตลอดระยะเวลาโครงการ เพราะเราตระหนักว่าช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ พช. จึงพยายามสรรหาทั้งช่องทางการตลาดและทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยมาสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปอยู่เสมอ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวย้ำ
ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ช้อปปี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ กับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายแรกที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของโครงการฯ โดยในปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ รวม 6 แคมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสอดรับกับช่วงแคมเปญการตลาด ประจำเดือนของช้อปปี้ ภายใต้แนวคิด ““ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่คุ้มค่า สะดวก และน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของช้อปปี้ในการสนับสนุน ผู้ประกอบการ ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยให้เข้าถึงโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม และโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ ช้อปปี้เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและเปิดโอกาสให้สินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในระยะยาว
ขณะที่ผู้แทน Nex Gen Commerce กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้เข้าร่วม “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้ง 6 แคมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2569 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
Nex Gen Commerce ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย ยึดมั่นในแนวคิด “แพลตฟอร์มไทย ส่งเสริมธุรกิจไทย” โดยสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ SMEs, OTOP ไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การเก็บค่าธรรมเนียม (GP) เพียง 1% พร้อมให้ความสำคัญกับแนวคิด Data Sovereignty (อธิปไตยทางข้อมูล) ด้วยการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และคืนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าให้แก่ร้านค้า เพื่อนำไปต่อยอดการตลาด สร้างฐานลูกค้า และเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
Nex Gen Commerce เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ และตอกย้ำบทบาทของแพลตฟอร์ม e-Commerce ไทยในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
สำหรับความร่วมมือในโครงการครั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนจัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 แคมเปญ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2569 ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และช่วยให้คนไทยเข้าถึงสินค้าชุมชนได้ง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดทั้งโครงการ และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้แคมเปญ Travel & Holidays “ช้อปรับทริป เที่ยวฟิน อินทุกดีล” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ 2 ของโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ภายใต้แนวคิด “6 CARNIVALS OTOP Amazing” จะจัดขึ้นระหว่าง 1–31 กรกฎาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ได้ที่ https://shopee.co.th/otopหรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. และยังสามารถช้อปผ่าน Nex Gen Commerce ได้ที่ https://nexgencommerce.one.th/g/otop