ไบเออร์ เปิดตัว “วาเยโก” นวัตกรรมกำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว พร้อมแนะนำนาติโว–เอเทียจ ดูแลข้าวช่วงตั้งท้องถึงออกรวง

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงาน Bayer Rice Expo 2026 “จากกล้าแกร่ง สู่รวงแกร่งกับไบเออร์” ณ กล้าแกร่งเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับเกษตรกรกว่า 1,000 คน จากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และพิษณุโลก เข้าร่วมเรียนรู้การจัดการนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโต พร้อมเปิดตัว วาเยโก (Vayego) นวัตกรรมกำจัดแมลงศัตรูข้าวสำหรับจัดการหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว และนำเสนอนวัตกรรมอารักขาพืช นาติโว (Nativo) และเอเทียจ (Etiage) ผ่านแปลงสาธิต เพื่อสนับสนุนการวางแผนเพาะปลูกอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช และส่งเสริมคุณภาพข้าว
ภายในงาน ไบเออร์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการนาข้าวอย่างเป็นระบบ โดยนำเสนอแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชให้เหมาะสมกับแต่ละระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว ตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย การเลือกใช้อุปกรณ์พ่นและหัวพ่นที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เช่น โดรน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแปลงนา โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมวิชาการเกษตร ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างเหมาะสมแก่เกษตรกร
นายวีรพล เจริญพานิช กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการกลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า "ท่ามกลางความท้าทายจากสภาพอากาศที่ผันผวน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การดูแลนาข้าวให้เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนาและการบริหารต้นทุนการผลิต ไบเออร์มุ่งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสนับสนุนเกษตรกรไทย เพื่อช่วยวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว"
แนวทางการดูแลนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโต
แนวทางการดูแลนาข้าวอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ ระยะแตกกอ (อายุประมาณ 25–30 วัน) หลังการใส่ปุ๋ยรอบแรกประมาณ 5–7 วัน เกษตรกรสามารถพิจารณาใช้ วาเยโก (Vayego) เพื่อช่วยจัดการหนอนศัตรูข้าวระยะแรก เช่น หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ และหนอนกอข้าว โดย 1 ขวด ขนาด 250 ซีซี ใช้ได้ถึง 7 ไร่ และเหมาะสำหรับการพ่นผ่านโดรนเกษตร
เมื่อข้าวเข้าสู่ ระยะรับท้อง (อายุประมาณ 50–60 วัน) ซึ่งเป็นช่วงหลังการใส่ปุ๋ยรอบสองประมาณ 5–7 วัน ต้นข้าวอาจเผชิญทั้งหนอนศัตรูข้าวและโรคพืชจากเชื้อรา โดยสามารถพิจารณาใช้ วาเยโก เพื่อช่วยจัดการหนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ และหนอนกอข้าว ขณะที่ นาติโว (Nativo) ช่วยป้องกันและจัดการโรคสำคัญในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้งและโรคใบไหม้ ตามความเหมาะสมของสภาพแปลงและคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
สำหรับช่วง ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 20–25 วัน ซึ่งเป็นระยะสำคัญต่อคุณภาพผลผลิต เอเทียจ (Etiage) ช่วยป้องกันโรคในนาข้าวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ได้แก่ โรคเมล็ดด่าง พร้อมช่วยดูแลคุณภาพเมล็ดข้าวให้สวยใส เป็นที่ต้องการของโรงสี หรือผู้รับซื้อ โดยเป็นสูตรครีมเข้มข้นที่ผสมง่าย ใช้งานสะดวก และเหมาะสำหรับการพ่นผ่านโดรน โดย 1 ขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้ได้ถึง 8 ไร่
ทั้งนี้ ไบเออร์แนะนำให้เกษตรกรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการระบาด สภาพแปลง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดูแลแปลงนาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่
นายวีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "การนำเสนอองค์ความรู้และแนวทางการจัดการแปลงนาในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถดูแลนาข้าวได้อย่างเหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่การเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืช การบริหารจัดการโรค ไปจนถึงการดูแลคุณภาพเมล็ดก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้เกษตรกรรับมือกับความท้าทายในการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มความคุ้มค่าในแต่ละฤดูกาลผลิต"
กิจกรรม Bayer Rice Expo ครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการทำงานเคียงข้างเกษตรกรไทย ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย ภายใต้พันธกิจ “ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for All, Hunger for None)”