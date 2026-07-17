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ไบเออร์ เปิดตัว “วาเยโก” นวัตกรรมกำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว พร้อมแนะนำนาติโว–เอเทียจ ดูแลข้าวช่วงตั้งท้องถึงออกรวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงาน Bayer Rice Expo 2026 “จากกล้าแกร่ง สู่รวงแกร่งกับไบเออร์” ณ กล้าแกร่งเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับเกษตรกรกว่า 1,000 คน จากจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี และพิษณุโลก เข้าร่วมเรียนรู้การจัดการนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโต พร้อมเปิดตัว วาเยโก (Vayego) นวัตกรรมกำจัดแมลงศัตรูข้าวสำหรับจัดการหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว และนำเสนอนวัตกรรมอารักขาพืช นาติโว (Nativo) และเอเทียจ (Etiage) ผ่านแปลงสาธิต เพื่อสนับสนุนการวางแผนเพาะปลูกอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช และส่งเสริมคุณภาพข้าว

ภายในงาน ไบเออร์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการนาข้าวอย่างเป็นระบบ โดยนำเสนอแนวทางการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชให้เหมาะสมกับแต่ละระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว ตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย การเลือกใช้อุปกรณ์พ่นและหัวพ่นที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เช่น โดรน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแปลงนา โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมวิชาการเกษตร ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างเหมาะสมแก่เกษตรกร

นายวีรพล เจริญพานิช กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการกลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า "ท่ามกลางความท้าทายจากสภาพอากาศที่ผันผวน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การดูแลนาข้าวให้เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงนาและการบริหารต้นทุนการผลิต ไบเออร์มุ่งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสนับสนุนเกษตรกรไทย เพื่อช่วยวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว"

แนวทางการดูแลนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโต

แนวทางการดูแลนาข้าวอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ ระยะแตกกอ (อายุประมาณ 25–30 วัน) หลังการใส่ปุ๋ยรอบแรกประมาณ 5–7 วัน เกษตรกรสามารถพิจารณาใช้ วาเยโก (Vayego) เพื่อช่วยจัดการหนอนศัตรูข้าวระยะแรก เช่น หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ และหนอนกอข้าว โดย 1 ขวด ขนาด 250 ซีซี ใช้ได้ถึง 7 ไร่ และเหมาะสำหรับการพ่นผ่านโดรนเกษตร

เมื่อข้าวเข้าสู่ ระยะรับท้อง (อายุประมาณ 50–60 วัน) ซึ่งเป็นช่วงหลังการใส่ปุ๋ยรอบสองประมาณ 5–7 วัน ต้นข้าวอาจเผชิญทั้งหนอนศัตรูข้าวและโรคพืชจากเชื้อรา โดยสามารถพิจารณาใช้ วาเยโก เพื่อช่วยจัดการหนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ และหนอนกอข้าว ขณะที่ นาติโว (Nativo) ช่วยป้องกันและจัดการโรคสำคัญในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้งและโรคใบไหม้ ตามความเหมาะสมของสภาพแปลงและคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์

สำหรับช่วง ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 20–25 วัน ซึ่งเป็นระยะสำคัญต่อคุณภาพผลผลิต เอเทียจ (Etiage) ช่วยป้องกันโรคในนาข้าวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ได้แก่ โรคเมล็ดด่าง พร้อมช่วยดูแลคุณภาพเมล็ดข้าวให้สวยใส เป็นที่ต้องการของโรงสี หรือผู้รับซื้อ โดยเป็นสูตรครีมเข้มข้นที่ผสมง่าย ใช้งานสะดวก และเหมาะสำหรับการพ่นผ่านโดรน โดย 1 ขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้ได้ถึง 8 ไร่

ทั้งนี้ ไบเออร์แนะนำให้เกษตรกรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการระบาด สภาพแปลง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดูแลแปลงนาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่

นายวีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "การนำเสนอองค์ความรู้และแนวทางการจัดการแปลงนาในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถดูแลนาข้าวได้อย่างเหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่การเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืช การบริหารจัดการโรค ไปจนถึงการดูแลคุณภาพเมล็ดก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้เกษตรกรรับมือกับความท้าทายในการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ และเพิ่มความคุ้มค่าในแต่ละฤดูกาลผลิต"

กิจกรรม Bayer Rice Expo ครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการทำงานเคียงข้างเกษตรกรไทย ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย ภายใต้พันธกิจ “ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for All, Hunger for None)”




ไบเออร์ เปิดตัว “วาเยโก” นวัตกรรมกำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว พร้อมแนะนำนาติโว–เอเทียจ ดูแลข้าวช่วงตั้งท้องถึงออกรวง
ไบเออร์ เปิดตัว “วาเยโก” นวัตกรรมกำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว พร้อมแนะนำนาติโว–เอเทียจ ดูแลข้าวช่วงตั้งท้องถึงออกรวง
ไบเออร์ เปิดตัว “วาเยโก” นวัตกรรมกำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบในนาข้าว พร้อมแนะนำนาติโว–เอเทียจ ดูแลข้าวช่วงตั้งท้องถึงออกรวง