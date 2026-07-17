คณะกรรมการกลางอิสลามฯ เชิญ “ปวีณา”บรรยายบทบาทสตรีและเยาวชน รับมือภัยสังคม พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมทั่วประเทศ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิม โดยมีสตรีมุสลิมจาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 700 คน ระหว่างวันที่ 16–17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ในการนี้ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เชิญ นางปวีณา หงสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทสตรีและเยาวชนกับการรับมือภัยสังคม” เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ และส่งเสริมสิทธิของสตรี เด็ก และเยาวชนมาอย่างยาวนานในระดับประเทศ
การบรรยายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และบทบาทของสตรีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือกับปัญหาภัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาสังคมในพื้นที่ของตน
การอบรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมทั่วประเทศ ให้สามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน