องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษาฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว นายธรรมนูญ อินทร์นุช ผูอำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ในการนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้ว ทั้งในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลสาบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างฝาย 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลทัพราชและตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น กรณียังไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนได้ โดยโครงการก่อสร้างฝายทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย โครงการฝายบ้านใหม่ไทยถาวร ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตความยาวสันฝาย 40.00 เมตร พร้อมบานระบาย 4 ช่อง โครงการฝายบ้านตะลุมพุก เป็นฝายคอนกรีตความยาวสันฝาย 44.00 เมตร พร้อมบานระบาย 5 ช่อง และโครงการฝายบ้านคลองน้ำใส 2 เป็นฝายคอนกรีตความยาวสันฝาย 55.00 เมตร พร้อมบานระบาย 5 ช่อง ปัจจุบันภาพรวมการก่อสร้างมีความก้าวหน้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 75 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ในลำห้วยสะโตน เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 1.397 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกได้ 890 ไร่ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรได้ถึง 200 ครัวเรือน
จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการฝายบ้านใหม่ไทยถาวร และโครงการฝายบ้านคลองน้ำใส 2 เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในลำห้วยสโตน ตลอดจนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อีกด้วย