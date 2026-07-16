"เจเศรษฐ์" เข้าเฝ้าฯ เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และพระราชบิดาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์

วันที่ 15 ก.ค. 69 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เชค ตะมีม บิน ฮะมัด อาล ษานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของเชค ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี อดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และพระราชบิดาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ณ พระราชวังลูเซล เมืองลูเซล รัฐกาตาร์
โอกาสนี้ นายเจเศรษฐ์ แสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลไทย พร้อมยกย่องพระวิสัยทัศน์ของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ในการพัฒนาประเทศ และรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเมื่อปี 2542 และ 2549 ซึ่งเป็นหมุดหมายของมิตรภาพระหว่างไทยกับกาตาร์
ขณะที่เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ทรงส่งพระราชปรารถนาดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งไมตรีจิตมายังรัฐบาลไทย โดยทรงชื่นชมสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย และทรงยืนยันความมุ่งมั่นของกาตาร์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นายเจเศรษฐ์ ยังได้พบหารือกับผู้แทนของ Education City Mosque หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของกาตาร์ ที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ และเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการให้บริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายกิตติเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อุปทูตรักษาการและอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด เลขานุการโท และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมสนับสนุนภารกิจ
ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยกับรัฐกาตาร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2523 โดยประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาในปี 2545 ต่อมาเมื่อปี 2547 กาตาร์ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทย ความสัมพันธ์ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกาตาร์เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม