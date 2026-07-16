“ร.อ.ธรรมนัส”มอบ“นัจมุดดีน”หารือกับเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย ร่วมมือเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

วันนี้(16 ก.ค.)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มอบหมายให้ นายนัจมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรค และทีมงาน ไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.นัสเซอร์รุดดีน ไฮดารี (H.E. Dr. Nassereddin Heidari)เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำราชอาณาจักรไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยน ทั้งด้านวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และการค้าขายระหว่างกัน โดยในปี 2568 มีพี่น้องชาวอิหร่าน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 80,000 คนต่อปี
สำหรับสินค้าที่ อิหร่านพร้อมส่งออกเช่น น้ำมัน ยางมะตอย และ ปุ๋ยยูเรีย ส่วนสินค้าจากไทย ที่ทางการอิหร่านมีความต้องการที่จะนำเข้า เช่น ข้าวสาร น้ำตาล ยางพารา และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
โอกาสนี้ นายนัจมุดดีน ได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน พร้อมยืนยันถึงความปรารถนาดีและมิตรภาพอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายต่อไป