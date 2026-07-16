“สสส.” จับมือ “มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม-เครือข่ายเด็กเยาวชน YOUTH ME D เพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่สุขภาพดี

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม เครือข่ายเยาวชน Youth Me D กรุงเทพมหานครและเครือข่ายงดเหล้า กันจัดงาน Healthy Seasons 2026 ตอน "GEN ใหม่ สุดขีดได้ไม่ต้องดื่ม" เพื่อส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้ใช้ชีวิตและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความสนใจ รับกระแสคนรุ่นใหม่ยุค Sober Generation ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุนสสส. และกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กเยาวชน Gen Z ในประเทศที่พัฒนาแล้วสนใจ ใส่ใจสุขภาพและลดการบริโภคแอลกอฮอล์ ในส่วนของประเทศไทย โดยข้อมูลการสำรวจการดื่มของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบว่า เยาวชน Gen Z ช่วงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 9.6 % มีแนวโน้มคงที่เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อัตราการดื่มอยู่ที่ 9 % ซึ่งสอดคล้องกับเทรนโลก อันเป็นผลมาจากมาตรการปกป้องเด็กเยาวชนด้วยกฎหมายห้ามขายสุราให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมไม่ดื่มของเด็กเยาวชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในกลุ่มอายุ 20-24 ปี ยังมีอัตราการดื่มสูงถึง 37.8% ทำให้สถานการณ์การดื่มของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง และปี2568 ความชุกนักดื่มไทย เพิ่มขึ้น 7.2% จากปี 2564 โดยเฉพาะช่วงอายุ 20-24 ปี เพิ่มขึ้นจาก 31.6 % เป็น 37.8 %
“การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้อายุเฉลี่ยของคนไทยลดลงจาก 20.4 ปี เหลือ 19.9 ปี ซึ่งการที่คนความชุกการดื่มพุ่งขึ้นในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป จะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพก่อนวัยอันควรกระทบคุณภาพและจำนวนประชากร ในขณะที่อัตรากรเกิดของเด็กไทยน้อยลงมาก” รศ.ดร.ภก.วิทยา กล่าว
รศ.ดร.ภก.วิทยา กล่าวต่อว่า ดังนั้น คณะผู้จัดงานและเครือข่ายที่ทำงานด้านป้องกันปัจจัยเสี่ยงในเด็กเยาวชน จึงจัดงาน HEALTHY SEASONS 2026 เพื่อต่อยอดกิจกรรมในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ให้เป็นฤดูกาลสร้างเสริมสุขภาพให้คนรุ่นใหม่สามารถมีความสุข สนุกสุดขีดได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยมีกิจกรรมทางเลือกในการดูแลสุขภาพหลากหลาย เช่น ชวนกันออกไปวิ่ง ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาทั้งฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล กิจกรรมด้านดนตรีFolk Song , สตริง ศิลปะวาดภาพระบายสี งานคราฟทำมือ บอร์ดเกมส์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นวัคซันสังคมด้านสุขภาพให้กับเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ซึ่งดำเนินการแล้วในหลายพื้นที่ เช่น อุบลราชธานุ นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม เป็นต้น
นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมมีเป้าหมาย 2 ประการ1.ร่วมกันสื่อสารเพื่อเปลี่ยนค่านิยมของสังคมที่เคยมองว่า ความสนุกต้องมาคู่กับเหล้า, ใครๆก็ดื่มกัน, การดื่มเป็นเรื่องปกติ มาเป็นการประกาศจุดยืนร่วมกันของคนรุ่นใหม่ว่า “คนGENใหม่ สุดขีดได้โดยไม่ต้องดื่ม” เพราะเขามีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีไลฟ์สไตล์ที่ Smart & Cool ได้หลายแนวทางที่สามารถเลือกได้เอง2. เชิญชวนองค์กรต่างๆ เปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในช่วงเข้าพรรษา 90 วัน ตามแนวคิด “สร้างนำซ่อม” ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงเวลา เป็น Healthy Seasons ที่ทำกิจกรรมต่างๆ แบบสนุกสุดขีดได้โดยไม่ต้องดื่ม ซึ่งหวังว่าจะสามารถสร้างค่านิยมการไม่ดื่มของวัยรุ่น Gen Z และลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี ได้
นายวัชรพงษ์ จันทร์แจ่มใส แกนนำกลุ่มลานละมุน กล่าวว่า ขณะนี้มีร้านเหล้าผุดขึ้นรอบสถานศึกษาจำนวนมาก เพราะกฎหมายยังมีช่องว่าง จึงต้องเข้มงวดตรงนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลอดภัย สำหรับคนทุกช่วงวัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ หาแนวทางเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะพื้นที่รกร้าง ให้เป็นลานกิจกรรมเชิงบวก ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพติด เพื่อเป็นแหล่งรวมตัวของคนรุ่นใหม่ในการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานภายใต้ชื่อ “ลานละมุน” ในอ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.สวี จังหวัดชุมพร และสุราษฏรธานี ให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่แสดงออกเชิงบวก โดยการสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่
ขณะที่ นายณัฎพล จะสูงเนิน แกนนำ Camp Cafe ผู้จัดกิจกรรมมานครนอนวัด ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนได้พาเด็กเยาวชนกลับเข้าวัดผ่านกิจกรรมแคมป์และกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ อาทิ กฐินโฟล์ค แคมป์กันยา(เสพติด) กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา และงานดนตรีและศิลปะต่างๆ โดยทำพื้นที่รอบบริเวณวัดให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อให้เด็กในชุมชนเติบโต งดงาม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
นายยุทธศักดิ์ ส่งเสริม ศิลปินนักดนตรี แกนนำเด็กอุบล เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตนและเพื่อนได้รวมตัวกันเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์บริเวณริมน้ำมูล โดยเริ่มจากลำโพง 2 ตัว และได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายตามความสนใจของน้องๆ ในพื้นที่ อาทิ Random Dance เล่นดนตรี คอสเพลย์ วิ่ง ทำกับข้าว และกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคม โดยเร็วๆ นี้จะทำSeason3 คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากเยาวชนในพื้นที่จำนวนมาก
อนึ่ง ภายในงานจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มีตัวแทนเด็กเยาวชนกว่า 200 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆอาทิ SDN City Run ตอน วิ่ง Here Here.. ที่สวนลุมตอนเช้า กิจกรรม CONNECT THE DOT & INSPIRATION CASE เป็นการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบเพื่อเยาวชน อาทิ มานครนอนวัด CAMP CAFE จังหวัดนครศรีธรรมราช, ลานละมุน, Volunteer NO L แว้นซ์อาสา จังหวัดสุรินทร์, SDN FUTSAL NO L, พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนในงานประจำปีของท้องถิ่น (เทศกาลกินปลาทู)ที่มีพลังมาก การวาดภาพชิงทุนการศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รวมทั้งนิทรรศการผลงานและสื่อสร้างสรรค์จากเครือข่ายเยาวชน YOUTH ME D และปิดท้ายด้วย CONCERT & PARTY NO L ณ ลานหน้าหอศิลป์ฯ กับศิลปินชื่อดัง "เก่ง ธชย" วงดนตรีเด็กเยาวชนที่ชนะการประกวด Stopdrink Music Awards 2026 และการแสดง Folk Song ของกลุ่มชาติพันธุ์งดเหล้าสร้างสุขที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน