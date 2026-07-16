"อนุทิน" เผยถกกองทัพก่อนไปจีน ถามจะฝากประเด็นหรือไม่-ไม่ปิดกั้นจีนเป็นตัวกลางคุยกัมพูชา

"อนุทิน" เผยถกกองทัพล่วงหน้า ก่อนเยือนจีน ถามจะฝากประเด็นหารือผู้นำนะดับสูงหรือไม่ -ไม่ปิดกั้นจีนเคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเดินหน้าถกเมียนมาแก้ปัญหาน้ำกกปนเปื้อน-ชนกลุ่มน้อย-ยาเสพติด ลั่นยึดประโยชน์ชาติทุกเรื่อง
วันนี้ (16ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่า ได้หารือกันหลายเรื่อง เพราะตนต้องไปพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ หลี่เฉียง
นายกรัฐมนตรีของจีน มีตั้งแต่ประเด็นทางการค้า เศรษฐกิจ ความร่วมมือและความมั่นคง และการที่ตนเดินทางมาในวันนี้ก็ได้ถามกองทัพ ว่า มีประเด็นใดที่อยากจะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่ แต่ในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน จะเดินทางมาเยือนไทย เรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกัน
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคง ไม่สามารถมาพูดสาธารณะได้
เมื่อถามว่า หากมีโอกาสเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีน จะมาคุยเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นมหามิตร สนับสนุนเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า หากทางการจีน อยากจะเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชา จะทำอย่างไร นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงแค่ว่า "เราก็ไม่ปิดกั้น"
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่อง และเรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยกับทางเมียนมาด้วย โดยในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ผู้นำเมียนมาก็จะเดินทางมาเยือนไทย และเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ ขึ้นมาหารือด้วย ทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน เรื่องมลพิษ ชนกลุ่มน้อย และยาเสพติด ไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการขจัดยาเสพติด ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับ มิน อ่อง หล่าย ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ ของประเทศไทย เพิ่งหากนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกัน ก็จะหาบทสรุปและบรรลุผลข้อตกลงด้วยความรวดเร็ว