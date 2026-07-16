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"อนุทิน" เผยถกกองทัพก่อนไปจีน ถามจะฝากประเด็นหรือไม่-ไม่ปิดกั้นจีนเป็นตัวกลางคุยกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" เผยถกกองทัพล่วงหน้า ก่อนเยือนจีน ถามจะฝากประเด็นหารือผู้นำนะดับสูงหรือไม่ -​ไม่ปิดกั้นจีนเคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเดินหน้าถกเมียนมาแก้ปัญหาน้ำกกปนเปื้อน-ชนกลุ่มน้อย​-ยาเสพติด ลั่นยึดประโยชน์ชาติทุกเรื่อง

วันนี้ (16ก.ค.) นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงมหาดไทย​ กล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่า ได้หารือกันหลายเรื่อง เพราะตนต้องไปพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ หลี่เฉียง
นายกรัฐมนตรี​ของจีน มีตั้งแต่ประเด็นทางการค้า เศรษฐกิจ ความร่วมมือและความมั่นคง และการที่ตนเดินทางมาในวันนี้ก็ได้ถามกองทัพ ว่า มีประเด็นใดที่อยากจะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่ แต่ในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน จะเดินทางมาเยือนไทย เรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกัน

เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคง ไม่สามารถมาพูดสาธารณะได้

เมื่อถามว่า หากมีโอกาสเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีน จะมาคุยเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นมหามิตร สนับสนุนเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า หากทางการจีน อยากจะเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชา จะทำอย่างไร นายกรัฐมนตรี​ ตอบเพียงแค่ว่า "เราก็ไม่ปิดกั้น"

เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่อง และเรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยกับทางเมียนมาด้วย โดยในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ผู้นำเมียนมาก็จะเดินทางมาเยือนไทย และเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ ขึ้นมาหารือด้วย ทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน เรื่องมลพิษ ชนกลุ่มน้อย และยาเสพติด​ ไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการขจัดยาเสพติด ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ

เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับ มิน อ่อง หล่าย ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ ของประเทศไทย เพิ่งหากนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกัน ก็จะหาบทสรุปและบรรลุผลข้อตกลงด้วยความรวดเร็ว