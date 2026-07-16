พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จับมือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ต่อยอดเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับองค์ความรู้สู่สังคมไทย

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อสานต่อการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน พร้อมยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในพิธี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เผยว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรในยุคปัจจุบัน การร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สถาบันได้พัฒนาขึ้น มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต และยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็น Smart Farmer ที่มีองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"
ด้าน พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศในส่วนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวัด ระบบเซ็นเซอร์ การประยุกต์ใช้ IoT และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
สู่การใช้งานจริง ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร ชุมชน และสังคม พร้อมร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน หากยังเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในอนาคต ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง