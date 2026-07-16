สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ รับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เข้ารับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569” (Anti-Corruption Awards 2026) จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในพิธีมอบรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สปท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล ในโอกาสนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ปานผดุง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและรับรางวัล
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นทั้งความภาคภูมิใจและเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ พกฉ. ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง”
โดย พกฉ.ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน”
การได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยัน
ถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมสร้างสังคมไทย
ที่โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ต้านทานการทุจริตอย่างยั่งยืน
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