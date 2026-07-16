มท.3 เชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ เนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ยกย่องผู้เสียสละ กำลังสำคัญพิทักษ์ความมั่นคงในพื้นที่ส่วนหลัง

วันนี้(16 ก.ค.)ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรมการปกครอง จัดงาน “วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2569” เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องความเสียสละของสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กำลังภาคประชาชนที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างฝ่ายปกครองในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และสมาชิก ชรบ. จาก 8 จังหวัด จำนวน 1,200 นาย เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงพลังของเครือข่ายภาคประชาชนผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน รวมทั้งเชิดชูเกียรติและยกย่องสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมดังปณิธาน “ชรบ. เกิดมาตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” พร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองจะเดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เป็น “ชรบ. พึ่งได้” เคียงข้างฝ่ายปกครอง เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีความปลอดภัย และความมั่นคงอย่างยั่งยืน
จากนั้น ประธานในพิธีได้อ่านสารเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2569 โดยเน้นย้ำว่า วันที่ 16 กรกฎาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2380 อันเป็นรากฐานของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน และเป็นต้นแบบของการจัดตั้ง ชรบ. จวบจนถึงปัจจุบัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชื่นชมและขอบคุณสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกนาย ตลอดจนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือของภาคประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติสืบไป
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของ ชรบ. การสวนสนามและขบวนเกียรติยศ การแสดงทางยุทธวิธี การกล่าวคำปฏิญาณ ตลอดจนการมอบโล่รางวัลแก่หมวด ชรบ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 รางวัล เพื่อยกย่องหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ชรบ. มีกำลังพลกว่า 732,000 คน กระจายอยู่ทุกจังหมท.3 “เจเศรษฐ์” เชิดชู ชรบ. ทั่วประเทศ เนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ยกย่องผู้เสียสละ กำลังสำคัญพิทักษ์ความมั่นคงในพื้นที่ส่วนหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรมการปกครอง จัดงาน “วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2569” เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องความเสียสละของสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กำลังภาคประชาชนที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างฝ่ายปกครองในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และสมาชิก ชรบ. จาก 8 จังหวัด จำนวน 1,200 นาย เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงพลังของเครือข่ายภาคประชาชนผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน รวมทั้งเชิดชูเกียรติและยกย่องสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมดังปณิธาน “ชรบ. เกิดมาตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” พร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองจะเดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เป็น “ชรบ. พึ่งได้” เคียงข้างฝ่ายปกครอง เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีความปลอดภัย และความมั่นคงอย่างยั่งยืน
จากนั้น ประธานในพิธีได้อ่านสารเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2569 โดยเน้นย้ำว่า วันที่ 16 กรกฎาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2380 อันเป็นรากฐานของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน และเป็นต้นแบบของการจัดตั้ง ชรบ. จวบจนถึงปัจจุบัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชื่นชมและขอบคุณสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกนาย ตลอดจนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือของภาคประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติสืบไป
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของ ชรบ. การสวนสนามและขบวนเกียรติยศ การแสดงทางยุทธวิธี การกล่าวคำปฏิญาณ ตลอดจนการมอบโล่รางวัลแก่หมวด ชรบ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 รางวัล เพื่อยกย่องหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ชรบ. มีกำลังพลกว่า 732,000 คน กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครองในการลาดตระเวน เฝ้าระวังภัยคุกคาม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลความปลอดภัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลในระดับพื้นที่ และเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง