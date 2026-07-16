กรมชลประทานติดตามความก้าวหน้า 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.กำแพงเพชร เร่งขับเคลื่อนงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการฝายบ้านวังปลาอ้าว อำเภอขาณุวรลักษบุรี และ โครงการฝายคลองส้มบ้านเริงกระพง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานด้านวิศวกรรม
ในการติดตามงานครั้งนี้ นายสันต์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างทั้งสองโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
สำหรับ โครงการฝายบ้านวังปลาอ้าว ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยจะช่วยพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรได้ 1,500 ไร่ ครอบคลุมเกษตรกรในพื้นที่ 622 ครัวเรือน ขณะที่ โครงการฝายคลองส้มบ้านเริงกระพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเก็บกักและกระจายน้ำ รองรับพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน 800 ไร่ และฤดูแล้ง 200 ไร่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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กรมชลประทานยังคงเดินหน้าติดตามและกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รองรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน