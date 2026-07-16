ชป. เดินหน้ากำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคการเกษตร
ปฏิบัติการดังกล่าว ครอบคลุมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และแหล่งน้ำสำคัญ มีการส่งเครื่องจักรกลเฉพาะทาง ทั้งเรือกำจัดวัชพืช รถขุด เครื่องจักรสนับสนุน เข้าไปปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเปิดทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ลดการอุดตันของทางน้ำ และเสริมศักยภาพการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกรมชลประทาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์น้ำในแต่ละแห่ง เพื่อให้การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการบริหารจัดการน้ำได้อย่างทันท่วงที
กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าจะเดินหน้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในทุกมิติ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบชลประทาน ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ และสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน