กรมการท่องเที่ยวผนึกกำลังทุกภาคส่วน ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แก้ปัญหา การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวผนึกกำลังทุกภาคส่วน ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ พร้อมพลิกโฉมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่อนาคต
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 กรมการท่องเที่ยว จัดงาน “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างโอกาสทางอาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
นางสาววรธีรา สุวรรณศร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พัก เผชิญปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และอนาคต อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม/ที่พัก จำนวน
๓ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแม่บ้าน ๒) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และ ๓) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอนาคต
กรมการท่องเที่ยวจึงได้ จัดงาน “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างโอกาสทางอาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว และภายในงานกรมการท่องเที่ยวได้เปิดตัว หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรมและที่พัก ทั้ง 3 หลักสูตร โดยนำมาจัดอบรมนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “อนาคตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยในยุค Smart Hospitality :
ทักษะใหม่ โอกาสใหม่” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานยุคใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงาน คือ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (MOU) ระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจ้างงานและความต้องการแรงงาน ตลอดจนต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
นางสาววรธีรา สุวรรณศร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมการท่องเที่ยวในการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมยุคใหม่ และพร้อมพลิกโฉมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคต ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกระดับคุณภาพการบริการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
กรมการท่องเที่ยวมุ่งหวังว่า การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ทั้งในระดับประเทศและในเวทีอาเซียนในลำดับต่อไป รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวทิ้งท้าย