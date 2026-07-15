“ไอติม” จี้ “โสภณ” เคลียร์ 40 วันแล้ว จะส่งคำร้องคดีซุกหุ้น “ศักดิ์สยาม” ถึงศาลหรือตัดตอนไม่ส่งต่อ

“พริษฐ์” จี้ “โสภณ” ตอบให้ชัด 40 วันแล้ว จะส่งคำร้องคดีซุกหุ้น “ศักดิ์สยาม” ถึงศาลหรือตัดตอนไม่ส่งต่อ หวังได้ยินคำตอบในการแถลงผลงาน
วันนี้ (15 ก.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ผ่านมาแล้ว 40 วัน นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ตัดสินใจได้แล้วหรือไม่ ว่า จะส่งคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีคดีซุกหุ้นของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต่อไปที่ศาลหรือจะตัดตอนการตรวจสอบให้เรื่องไปไม่ถึงศาล หวังว่า เราจะได้คำตอบชัดๆ วันที่ 16 กรกฎาคม ในงานแถลงผลงานประธานรัฐสภา
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า ในขณะที่สังคมกำลังจับตาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะส่งเรื่องคดีฮั้ว สว. ไปที่ศาล หรือจะตัดตอนให้เรื่องไปไม่ถึงศาล ตนอยากชวนสังคมมาจับตาเช่นกันว่าประธานรัฐสภา จะส่งคำร้องต่อ ป.ป.ช. กรณีคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามต่อไปที่ศาลหรือจะตัดตอนให้เรื่องไปไม่ถึงศาล
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า อย่างที่ทราบกันดีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง สส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ สว. รวมกันเกิน 140 คน ได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อกล่าวหา ป.ป.ช.ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีที่ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม เนื่องจากเราเห็นว่า ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่บกพร่อง เช่น ไม่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึก แถมยังละเลยการวินิจฉัยความผิดเรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 126
นายพริษฐ์ ระบุว่า ตนต้องย้ำว่า ในขั้นตอนนี้ประธานรัฐสภาไม่ได้มีหน้าที่ต้องฟันธงว่า ป.ป.ช. ได้กระทำผิดหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญระบุชัดว่า หากประธานรัฐสภาเพียงเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหา ประธานรัฐสภาก็มีหน้าที่ต้องส่งคำร้องต่อไปที่ประธานศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้มีการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ผ่านมาแล้ว 40 วัน แต่ประธานรัฐสภากลับยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะ ว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปที่ประธานศาลฎีกา หรือจะปัดตกคำร้องดังกล่าวให้ไปไม่ถึงศาล
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า แม้กฎหมายปัจจุบันไม่ได้กำหนดเรื่องกรอบเวลา แต่ในครั้งล่าสุดที่สมาชิกรัฐสภาได้เสนอคำร้องตามกลไกดังกล่าว สว.มีการยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. กรณีสินบนทองคำเมื่อต้นปี 2569 ทางประธานวุฒิสภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา ณ เวลานั้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส. ใช้เวลาไม่ถึง 41 วัน ในการตัดสินใจส่งเรื่องต่อไปที่ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระ
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า คำถามคือผ่านมาแล้ว 40 วัน ประธานรัฐสภาตัดสินใจได้แล้วหรือไม่ว่าท่านจะส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปที่ศาลเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อได้ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ หรือท่านจะยอมพลีชีพและเอาตนเองเข้ามาเสี่ยง เพียงเพื่อหวังตัดตอนการตรวจสอบและปกป้องบุคคลสำคัญในระบอบสีน้ำเงิน
“ผมเข้าใจว่าทางประธานรัฐสภา จะจัดงานแถลงผลงานในวันที่ 16 กรกฎาคม หวังว่าจะได้ยินจากปากท่านประธานรัฐสภานะครับว่าหนึ่งในผลงานที่ว่านี้ คือการที่ท่านได้ดำเนินการเซ็นอนุมัติส่งคำร้องดังกล่าวไปที่ศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายพริษฐ์ ระบุ