‘สว.อังกูร’ เผยหัวใจวันเกิด "เครื่องแบบมีวันถอด แต่หน้าที่ไม่มีวันเกษียณ" สานต่อภารกิจเพื่อชาติในฐานะวุฒิสมาชิก

(15 กรกฎาคม 2569) – พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถือโอกาสในวาระวันคล้ายวันเกิด เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อรับพรและเสริมสิริมงคล พร้อมตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ตลอดจนมุ่งเน้นความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ
พล.ต.ต.อังกูร เปิดเผยถึงแง่คิดบนเส้นทางชีวิตว่า ทุกวันคล้ายวันเกิดไม่ใช่เพียงวาระแห่งการเฉลิมฉลอง แต่เป็นหมุดหมายสำคัญของการทบทวนบทบาทหน้าที่ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแกนกลางเสมอมา
“ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บนเส้นทางราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ทั้งหัวหน้าครอบครัว ข้าราชการตำรวจ หรือสมาชิกวุฒิสภา สิ่งที่ผมยึดถือเป็นสรณะคือคำว่า ‘หน้าที่’ ทุกบทบาทล้วนมีคุณค่า หากเราปฏิบัติด้วยความเสียสละและยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง” สว.อังกูร กล่าว
พล.ต.ต.อังกูร กล่าวถึงบทบาทสำคัญที่ผ่านงานโชกโชน ทั้งงานด้านความปลอดภัย ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว งานสื่อสารองค์กรในฐานะผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นประสบการณ์สำคัญ ในการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย การติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน และการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
พล.ต.ต.อังกูร ยังได้ฝากแง่คิดที่น่าสนใจแสำหรับผู้ทำงานเพื่อแผ่นดินว่า “ตำแหน่งทางสังคมเป็นเพียงวาระชั่วคราว แต่หน้าที่คือสิ่งที่ต้องรักษาไว้จนลมหายใจสุดท้าย หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์ ประเทศชาติย่อมก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”
การทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าพิธีกรรม แต่เป็นการตอกย้ำ "พันธสัญญาใจ" ของอดีตนายตำรวจผู้มุ่งมั่น ที่ยืนยันชัดเจนว่า “เครื่องแบบอาจมีวันถอดตามวาระราชการ แต่หน้าที่ในการรับใช้แผ่นดินไม่มีวันเกษียณ” พร้อมประกาศเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป