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ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาปนา กยท. ครบรอบ 11 ปี เปิดทิศทางการดำเนินงานสู่ปีที่ 12 มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับรายได้ชาวสวนยางและยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากล สอดรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทย”

วันนี้ (15 ก.ค. 69) ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ – กยท. จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี ภายใต้แนวคิด “RAOT SMART GREEN GLOBAL – ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างสวนยางสีเขียวสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อน กยท. สู่ปีที่ 12 ในฐานะกลไกสำคัญด้านการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ ด้าน กยท. โดยนายดิษฐเดช วัฒนาพร รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการจัดงานสถาปนาฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ นวัตกรรมด้านยางพารา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายางพาราไทยอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการยางพาราครบวงจรของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราในทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยในเวทีโลก สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 12 ขององค์กร เชื่อมั่นว่า กยท. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับ 5 นโยบายหลัก “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย” ของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งยกระดับการผลิต เพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมตลาดนำการผลิต และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรไทยในระยะยาว

“อยากให้พี่น้องชาวสวนยางมีความมั่นใจว่าวันนี้ กยท. ได้ขับเคลื่อนและพร้อมดำเนินงานเพื่อเป้าหมาย คือ ให้ทุกท่านมีรายได้ที่มั่นคง มีผลผลิตที่มีมาตรฐานสากลควบคู่กับการการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ในการพัฒนาการทำสวนยางแบบยั่งยืน โดยในปีที่ 12 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ กยท. จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบต่อไป ทั้งนี้ อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางที่มีคุณภาพที่สุดในโลก เชื่อว่าจะเป็นไปได้หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันบูรณาการและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน” นายวิณะโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

นายโกศล บุญคง รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า 11 ปี ของ กยท. เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการเติบโตขององค์กรที่สะท้อนถึงบทบาทของ กยท. ในฐานะหน่วยงานภาคการเกษตรหลักด้านยางพาราที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. ได้พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิต การวิจัย การแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรมยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในเวทีโลก สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 12 กยท. พร้อมเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการพัฒนา “RAOT One Platform” เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและบริการด้านยางพาราแบบครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model และการเตรียมความพร้อมรองรับกติกาการค้าโลกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันภาคยางพาราไทยสู่ยุค "3 สูง" ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ รายได้สูง ภายใต้หลักการ "ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคยางพาราไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก

“ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา กยท. มุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการยางพารา สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านยางพาราของประเทศ และในปีต่อไป กยท. จะยังคงเดินหน้าพัฒนาภาคยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายโกศล กล่าวทิ้งท้าย

นายดิษฐเดช กล่าวต่อว่า ภายในงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี กยท. ได้รวบรวมผลงาน โครงการ และการดำเนินงานที่สำคัญ ตลอดจนนวัตกรรม งานวิจัย ซึ่งเป็นผลงานของ กยท. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด "RAOT SMART GREEN GLOBAL" ทั้งการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา การส่งเสริมสวนยางสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ระดับสากล ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับยางพาราไทยในตลาดโลก พร้อมต่อยอดสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสำคัญให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2569, รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น, รางวัลเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น และรางวัลเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ประจำปี 2568/2569 ตลอดจนกิจกรรมมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นการตอกย้ำว่า กยท. จะดำเนินงานขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคม

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ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล
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