ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล

สถาปนา กยท. ครบรอบ 11 ปี เปิดทิศทางการดำเนินงานสู่ปีที่ 12 มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับรายได้ชาวสวนยางและยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากล สอดรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทย”
วันนี้ (15 ก.ค. 69) ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ – กยท. จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี ภายใต้แนวคิด “RAOT SMART GREEN GLOBAL – ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างสวนยางสีเขียวสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อน กยท. สู่ปีที่ 12 ในฐานะกลไกสำคัญด้านการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ ด้าน กยท. โดยนายดิษฐเดช วัฒนาพร รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการจัดงานสถาปนาฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ นวัตกรรมด้านยางพารา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายางพาราไทยอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการยางพาราครบวงจรของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราในทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยในเวทีโลก สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 12 ขององค์กร เชื่อมั่นว่า กยท. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับ 5 นโยบายหลัก “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย” ของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งยกระดับการผลิต เพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมตลาดนำการผลิต และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรไทยในระยะยาว
“อยากให้พี่น้องชาวสวนยางมีความมั่นใจว่าวันนี้ กยท. ได้ขับเคลื่อนและพร้อมดำเนินงานเพื่อเป้าหมาย คือ ให้ทุกท่านมีรายได้ที่มั่นคง มีผลผลิตที่มีมาตรฐานสากลควบคู่กับการการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ในการพัฒนาการทำสวนยางแบบยั่งยืน โดยในปีที่ 12 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ กยท. จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบต่อไป ทั้งนี้ อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางที่มีคุณภาพที่สุดในโลก เชื่อว่าจะเป็นไปได้หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันบูรณาการและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน” นายวิณะโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย
นายโกศล บุญคง รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยว่า 11 ปี ของ กยท. เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการเติบโตขององค์กรที่สะท้อนถึงบทบาทของ กยท. ในฐานะหน่วยงานภาคการเกษตรหลักด้านยางพาราที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. ได้พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิต การวิจัย การแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรมยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในเวทีโลก สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 12 กยท. พร้อมเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการพัฒนา “RAOT One Platform” เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและบริการด้านยางพาราแบบครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model และการเตรียมความพร้อมรองรับกติกาการค้าโลกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันภาคยางพาราไทยสู่ยุค "3 สูง" ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ รายได้สูง ภายใต้หลักการ "ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคยางพาราไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก
“ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา กยท. มุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการยางพารา สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านยางพาราของประเทศ และในปีต่อไป กยท. จะยังคงเดินหน้าพัฒนาภาคยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายโกศล กล่าวทิ้งท้าย
นายดิษฐเดช กล่าวต่อว่า ภายในงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี กยท. ได้รวบรวมผลงาน โครงการ และการดำเนินงานที่สำคัญ ตลอดจนนวัตกรรม งานวิจัย ซึ่งเป็นผลงานของ กยท. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด "RAOT SMART GREEN GLOBAL" ทั้งการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา การส่งเสริมสวนยางสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานการผลิตสู่ระดับสากล ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับยางพาราไทยในตลาดโลก พร้อมต่อยอดสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสำคัญให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2569, รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น, รางวัลเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น และรางวัลเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ประจำปี 2568/2569 ตลอดจนกิจกรรมมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นการตอกย้ำว่า กยท. จะดำเนินงานขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคม
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