“เสธ.หิ” ยกย่องนักรบชุดดำผู้มีเกีนรติ เสียสละเพื่อชาติ พ้อคำพูด "ก็แค่ทหารพราน" ด้อยค่า

"ดร.หิมาลัย" ชี้ปมทหารพรานถูกจับกุมข้อหาพกอาวุธระหว่างกลับจากปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ ไม่ได้รับการผ่อนปรน สะเทือนใจมีผู้ใช้คำว่า "ก็แค่ทหารพราน" ลดทอนเกียรติและศักดิ์ศรีของนักรบชุดดำ ยืนยันทหารพรานเป็นอาสาสมัครผู้เสียสละที่พร้อมพลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นต่อกรณีทหารพรานนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืน ระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแสดงความห่วงใยต่อศักดิ์ศรีของกำลังพลทหารพราน
ดร.หิมาลัย ระบุว่า ได้อ่านข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาได้ประสานขอให้ผ่อนผันหรืออนุโลม เนื่องจากทหารพรานรายดังกล่าวเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจและกำลังเดินทางกลับจากพื้นที่ปฏิบัติการ แต่ไม่ได้รับการผ่อนปรน อีกทั้งยังมีรายงานว่า มีผู้ใช้คำพูดว่า "ก็แค่ทหารพราน" ซึ่งทำให้รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง
"ผมได้ฟังแล้วมันเหมือนเอามีดกรีดเข้าไปในหัวใจของชายชาติทหาร" ดร.หิมาลัย ระบุ พร้อมกล่าวว่า ผู้ที่พูดถ้อยคำดังกล่าวควรตระหนักว่า ทหารพราน หรือ "นักรบชุดดำ" ได้สร้างชื่อเสียงและความเกรงขามให้กับฝ่ายตรงข้ามมาแล้วในหลายสมรภูมิ รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา ซึ่งทหารพรานได้ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์
ดร.หิมาลัย ยังระบุว่า ทหารพรานเป็นอาสาสมัครหรือนักรบชาวบ้านที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชน แม้จะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่อาจเทียบได้กับคุณค่าของชีวิต แต่สิ่งที่พวกเขามีคือหัวใจที่รักชาติ ความภาคภูมิใจในเครื่องแบบนักรบชุดดำ และความตั้งใจที่จะปกป้องผืนแผ่นดินบ้านเกิด
"สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวให้เขาพร้อมตายในทุกสถานการณ์ ก็คือเครื่องแบบนักรบชุดดำอันทรงเกียรติ" ดร.หิมาลัย ระบุ พร้อมเรียกร้องไม่ให้มีการด้อยค่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารพรานอีก
ช่วงท้ายของโพสต์ ดร.หิมาลัย กล่าวยกย่องความเสียสละของทหารพราน โดยระบุว่า แม้ทหารพรานจะไม่ได้มียศฐาบรรดาศักดิ์สูงเช่นผู้มีอำนาจหลายคน แต่พวกเขามีหัวใจของคนไทยที่พร้อมเสียสละเพื่อแผ่นดิน และขอแสดงความเคารพต่อเกียรติภูมิของนักรบชาวบ้านที่ปกป้องประเทศไทยมาในทุกยุคทุกสมัย.